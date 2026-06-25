Спутниковый интернет стал доступен в поезде Астана – Семей – Достык

Транспорт

Благодаря этому пассажиры смогут оставаться на связи даже на удаленных участках маршрута

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В поезде №121/122 сообщением Астана – Семей – Достык, обслуживаемом ТОО «Арай транс KZ», одним из первых среди частных железнодорожных перевозчиков Казахстана внедрен высокоскоростной спутниковый интернет на базе технологии Starlink, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Проект реализован в рамках работы Министерства транспорта по внедрению современных цифровых решений и повышению качества пассажирских перевозок.

Внедрение технологии осуществлено при участии инжиниринговой компании Kaztechnology — многолетнего партнера железнодорожных перевозчиков Казахстана в сфере цифровых и телекоммуникационных решений. В тесном сотрудничестве с ТОО «Арай транс KZ» компания обеспечила внедрение технологии спутникового интернета Starlink на маршруте Астана – Семей – Достык, что стало очередным шагом в развитии современных сервисов для пассажиров.

Использование спутниковой связи позволяет обеспечить доступ к интернету на участках железной дороги, где ранее отсутствовало покрытие мобильной связи. Благодаря этому пассажиры смогут оставаться на связи даже на удаленных участках маршрута.

Для подключения необходимо выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию.

Пассажирам доступны два варианта подключения:

- бесплатный доступ для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram;

- платный тариф с полным доступом к интернет-ресурсам, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям.

Оплата услуг осуществляется удобными способами через Kaspi.kz, Halyk, Apple Pay, Google Pay, а также банковскими картами Visa и MasterCard.

Внедрение спутникового интернета способствует повышению комфорта пассажиров, расширению доступа к цифровым сервисам и повышению качества услуг на железнодорожном транспорте.

Работа по внедрению современных технологий и развитию цифровых сервисов в пассажирских перевозках будет продолжена, добавили в Минтранспорта.

#поезд #интернет #спутник

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