Срок запуска нового терминала аэропорта Алматы уточнили в МИИР

Строительство международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы идет с опережением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Запуск нового терминала планируется на лето 2024 года, сообщил в ходе проведенного пресс-тура президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой.

«Площадь нового международного пассажирского терминала составит 55 тысяч квадратных метров.

Объект будет соединен с существующим зданием терминала через надземный переход, что обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов, не выходя за пределы здания.

Проект позволит подгонять к рукавам международного терминала одновременно до 7 самолетов, а общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год», – рассказали в МИИР.

За первые 7 месяцев этого года алматинский аэропорт принял 5,2 млн пассажиров, что на 36% выше аналогичного периода 2022-го.

Руководитель аэропорта также показал обновленную схему проезда на привокзальной территории аэропорта.

«Из-за реконструкции пандуса на 2-й этаж осложнился проезд. Новый пандус откроется 29 августа и уменьшит пробки на автостоянке аэропорта. Кроме того, принято решение установить дополнительную автостоянку на 250 мест. 1-й этап ввода в эксплуатацию дополнительной автостоянки – сентябрь текущего года. 2-й этап – ноябрь 2023 года», – сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

Все затраты на строительство, модернизацию и реконструкцию за счет средств компании TAV Airports. Дополнительные инвестиции будут осуществлены в соответствии с мастер-планом развития аэропорта, который находится на стадии доработки. Так, запланированы реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство нового грузового перрона перед грузовым складом, дренажные системы для сбора противообледенительной жидкости и так далее.

«Отличительной особенностью нового терминала будет соответствие уровню advanced стандарта EDGE (система сертификации экологичных зданий). Планируется обеспечить более 40% экономии энергии и более 20% экономии воды во время эксплуатации, а также более 20% экономии материалов при строительстве.

Строящийся терминал также будет обеспечен сервисом уровня optimum по стандарту Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Новая концепция обслуживания аэропорта будет направлена на оптимизацию расходов при одновременном повышении скорости, качества и эффективности», – поделились в министерстве.

TAV Airports Holding планирует сделать аэропорт Алматы крупнейшим грузовым хабом в Центральной Азии и продвигать Алматинскую область в управляемых компанией аэропортах и на других международных платформах, привлекать новые авиакомпании в Казахстан.