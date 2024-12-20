Сроки запуска ЛРТ озвучил аким Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии со Стратегией, в столице стоит задача увеличить долю использования общественного транспорта до 71%. Это достигается за счет увеличения скорости движения в часы пик, повышения комфорта и улучшения доступности. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

«В этом году проведен средний ремонт 50 улиц. В следующем году отремонтируют еще 50», – сказал аким Астаны Женис Касымбек.

Глава города отметил, что значительно ускорены работы по строительству ЛРТ. Завершено строительство эстакады.

«В следующем году строительство станций будет завершено к середине лета. Также планируется, что первые поезда будет приходить до середины осени следующего года. В начале 2026 года ЛРТ начнет работу», - сказал аким на пресс-конференции в СЦК.

Ранее набор по обучению операторов поездов LRT объявили в Астане.