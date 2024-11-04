Набор по обучению операторов поездов LRT объявили в Астане

Транспорт , Столица
63

Срок обучения – до 1 года. Проводится за счет работодателя в г. Астана/КНР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичная транспортная компания «City Transportation Systems» объявила о начале предварительного набора по обучению операторов поездов (машинист) для работы на линиях легкорельсового транспорта, передает Kazpravda.kz

Как отмечается, составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными.

Ключевые обязанности операторов поездов LRT:
- контроль за безопасностью пассажиров и техническим состоянием поезда, соблюдение всех стандартов безопасности;
- непрерывное отслеживание работы автоматизированной системы управления, выявление и устранение неисправностей;
- поддержка режима электроотопления, вентиляции вагонов, порядка посадки/высадки пассажиров и иных работ по обеспечению бесперебойной работы подвижного состава.

В компании предлагают:
- официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;
- обучение/повышение квалификации за счет работодателя, по итогам которого выдается сертификат международного образца по управлению легкорельсового транспорта (LRT).

Персонал будет состоять относительно из граждан Республики Казахстан, уточнили в CTS.

Требования к кандидатам:
- высшее образование в сфере железнодорожного транспорта;
- опыт работы в должности машиниста локомотива не менее 3-х лет/помощника машиниста локомотива не менее 5 лет.

Резюме принимаются через официальный сайт CTS. По вопросам вакансии звонить по телефону г. Астана: +7 (7172) 577 177 (вн. 102)

#Астана #поезд #оператор #обучение #LRT

Популярное

Все
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Девушку спасли в горах Заилийского Алатау
Гололед и ветер прогнозируют на 4 ноября в Казахстане
Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России
Строительство больницы и мусороперерабатывающего завода в РК обсудили в Корее
Ячейку экстремистов ликвидировали в Туркестанской области
18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Казахстанские хоккеистки завоевали «бронзу» на чемпионате Азии в Пекине
В ходе визита Бектенова в Китай подписаны соглашения на $2,5 млрд
Опыт китайской «Долины роботов» изучат в Казахстане
В ТОО «Қазақ газеттерi» новые назначения
Артисты «Қазақконцерта» выступили в Чехии
Заболеваемость сибирской язвой снизилась вдвое в Казахстане
Прибыль банков за 9 месяцев выросла на 17,3%
Казахстанцев эвакуировали из Ливана
Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани
Гвардейцы спасли 3-х летнюю девочку в Туркестане
Сенаторы посетили воинскую часть Нацгвардии в городе Курчатове
ОПГ «Хутор»: задержан Хасан Касымбаев
Гвардеец поймал угонщика автомобилей с поличным
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Душой – казах, по паспорту – немец
Какие цены на уголь в Казахстане
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили
Казахстанцы покоряют американский рынок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Primus inter pares

Читайте также

Менять методы профилактики наркопреступлений призвали в мас…
Летевший в Алматы самолет вынужденно приземлился в Москве
Тарифы на грузоперевозки увеличили в Казахстане
Астана стала членом Всемирного туристского альянса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]