Набор по обучению операторов поездов LRT объявили в Астане

Срок обучения – до 1 года. Проводится за счет работодателя в г. Астана/КНР
Столичная транспортная компания «City Transportation Systems» объявила о начале предварительного набора по обучению операторов поездов (машинист) для работы на линиях легкорельсового транспорта, передает Kazpravda.kz
Как отмечается, составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными.
Ключевые обязанности операторов поездов LRT:
- контроль за безопасностью пассажиров и техническим состоянием поезда, соблюдение всех стандартов безопасности;
- непрерывное отслеживание работы автоматизированной системы управления, выявление и устранение неисправностей;
- поддержка режима электроотопления, вентиляции вагонов, порядка посадки/высадки пассажиров и иных работ по обеспечению бесперебойной работы подвижного состава.
В компании предлагают:
- официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;
- обучение/повышение квалификации за счет работодателя, по итогам которого выдается сертификат международного образца по управлению легкорельсового транспорта (LRT).
Персонал будет состоять относительно из граждан Республики Казахстан, уточнили в CTS.
Требования к кандидатам:
- высшее образование в сфере железнодорожного транспорта;
- опыт работы в должности машиниста локомотива не менее 3-х лет/помощника машиниста локомотива не менее 5 лет.
Резюме принимаются через официальный сайт CTS. По вопросам вакансии звонить по телефону г. Астана: +7 (7172) 577 177 (вн. 102)