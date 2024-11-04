Набор по обучению операторов поездов LRT объявили в Астане

Срок обучения – до 1 года. Проводится за счет работодателя в г. Астана/КНР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичная транспортная компания «City Transportation Systems» объявила о начале предварительного набора по обучению операторов поездов (машинист) для работы на линиях легкорельсового транспорта, передает Kazpravda.kz

Как отмечается, составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными.

Ключевые обязанности операторов поездов LRT:

- контроль за безопасностью пассажиров и техническим состоянием поезда, соблюдение всех стандартов безопасности;

- непрерывное отслеживание работы автоматизированной системы управления, выявление и устранение неисправностей;

- поддержка режима электроотопления, вентиляции вагонов, порядка посадки/высадки пассажиров и иных работ по обеспечению бесперебойной работы подвижного состава.

В компании предлагают:

- официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;

- обучение/повышение квалификации за счет работодателя, по итогам которого выдается сертификат международного образца по управлению легкорельсового транспорта (LRT).

Персонал будет состоять относительно из граждан Республики Казахстан, уточнили в CTS.

Требования к кандидатам:

- высшее образование в сфере железнодорожного транспорта;

- опыт работы в должности машиниста локомотива не менее 3-х лет/помощника машиниста локомотива не менее 5 лет.

Резюме принимаются через официальный сайт CTS. По вопросам вакансии звонить по телефону г. Астана: +7 (7172) 577 177 (вн. 102)