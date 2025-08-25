На еженедельном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты и сдерживанию инфляции под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели динамику цен за неделю и ход контрактования нового урожая для пополнения стабфондов на сезон 2025–2026 годов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмину

Фото: пресс-служба правительства

Вторую неделю подряд средний индекс роста цен на социальные товары сохраняется на уровне 0%. За прошлую неделю отмечается снижение цен по ряду позиций: рис (-0,2%), капуста (-2,2%), морковь (-4,1%), картофель (-5,7%), лук (-9%).

Отдельно рассмотрели ситуацию на рынке говядины. При недельном росте цен на 0,8% с начала года совокупное изменение составило 20,2%. Это ниже общемировых темпов роста цен на мясо и чем цена в соседних странах.

«Казахстанская говядина по-прежнему остается конкурентоспособной: средняя цена в стране составляет 3 105 тенге за килограмм, что ниже, чем в странах ЕАЭС и Узбекистане. При этом спрос со стороны рынков соседних стран стабильно высокий», — отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Чтобы не допустить ценовых скачков на картофель в следующем сезоне минторговли совместно с минсельхозом, акиматами и Союзом картофелеводов готовят меморандум о стабильных поставках и ценах.

По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на 22 августа собрано: капусты – 317,9 тыс. тонн, картофеля – 512,9 тыс. тонн, лука – 226,8 тыс. тонн, моркови – 98,8 тыс. тонн.

Вместе с тем не все регионы завершили контрактование осенних овощей в стабфонды для обеспечения доступных цен в осенне-зимний и весенний периоды. Вице-премьер поручил МТИ разработать алгоритм проверок стабфондов для постоянного мониторинга наличия и качества продукции.

Также на совещании была озвучена инициатива по цифровизации процесса контроля стабфондов. Предлагается оснастить системами видеомониторинга и сканирующими устройствами овощехранилища для фиксации поступления и выбытия социально значимых продуктов питания. Это позволит обеспечить прозрачность движения продукции и контроля за ним в режиме онлайн. Серик Жумангарин поддержал эту инициативу и поручил регионам проработать механизмы ее внедрения.