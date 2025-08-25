Стабфонды и поставки овощей обсудили в правительстве

Экономика,Правительство
103

На еженедельном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты и сдерживанию инфляции под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели динамику цен за неделю и ход контрактования нового урожая для пополнения стабфондов на сезон 2025–2026 годов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмину

Фото: пресс-служба правительства

Вторую неделю подряд средний индекс роста цен на социальные товары сохраняется на уровне 0%. За прошлую неделю отмечается снижение цен по ряду позиций: рис (-0,2%), капуста (-2,2%), морковь (-4,1%), картофель (-5,7%), лук (-9%).

Отдельно рассмотрели ситуацию на рынке говядины. При недельном росте цен на 0,8% с начала года совокупное изменение составило 20,2%. Это ниже общемировых темпов роста цен на мясо и чем цена в соседних странах.

«Казахстанская говядина по-прежнему остается конкурентоспособной: средняя цена в стране составляет 3 105 тенге за килограмм, что ниже, чем в странах ЕАЭС и Узбекистане. При этом спрос со стороны рынков соседних стран стабильно высокий», — отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Чтобы не допустить ценовых скачков на картофель в следующем сезоне минторговли совместно с минсельхозом, акиматами и Союзом картофелеводов готовят меморандум о стабильных поставках и ценах.

По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на 22 августа собрано: капусты – 317,9 тыс. тонн, картофеля – 512,9 тыс. тонн, лука – 226,8 тыс. тонн, моркови – 98,8 тыс. тонн.

Вместе с тем не все регионы завершили контрактование осенних овощей в стабфонды для обеспечения доступных цен в осенне-зимний и весенний периоды. Вице-премьер поручил МТИ разработать алгоритм проверок стабфондов для постоянного мониторинга наличия и качества продукции.

Также на совещании была озвучена инициатива по цифровизации процесса контроля стабфондов. Предлагается оснастить системами видеомониторинга и сканирующими устройствами овощехранилища для фиксации поступления и выбытия социально значимых продуктов питания. Это позволит обеспечить прозрачность движения продукции и контроля за ним в режиме онлайн. Серик Жумангарин поддержал эту инициативу и поручил регионам проработать механизмы ее внедрения.

#овощи #Правительство #стабфонды

Популярное

Все
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по развитию экспорта и поддержке производителей
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Казахстанский мед выходит на европейский рынок
Европа приостановит доставку посылок в США из-за новых тарифов
Онлайн-наркошоп ликвидировали в Костанае
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20
На Вьетнам обрушится тайфун «Каджики»
В Риддере нашли потерявшихся грибников
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
В два раза снизили порог инвестиций для инфраструктурных проектов в рамках ГЧП
Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2025
Рекордная жара накрыла часть США
«Врата ада» могут погаснуть
Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной системы
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
Безработные смогут устроиться интервьюерами на сельхозперепись в РК
Сборные Казахстана вошли в тройку лучших на чемпионате мира в Саранске
Театр неслышащих танцоров «Sensitive» выступит на международной сцене ШОС
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Глава КазМунайГаза отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
Арину разгромила, а Иге уступила
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Скрытый патруль против лихачей
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Читайте также

Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по ра…
Подготовку к отопительному сезону проверили в двух регионах…
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и…
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]