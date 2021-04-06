Стабильный рост числа заражений COVID-19 фиксируется в Алматы
Стабильный рост числа заражений COVID-19 фиксируется в Алматы. Об этом сообщила представитель Управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали в ходе онлайн-брифинга, передает Kazpravda.kz.
"На сегодня по COVID-19 идет стабильный рост. Только за прошедшие сутки в мегаполисе зарегистрировано 585 случаев коронавирусной инфекции, из них 490 случаев с симптомами и 95 – без симптомов. В инфекционных стационарах физически находятся 3 114 человек. Из них 87 детей, чье состояние медики оценивают как легкой и средней степени тяжести. В крайне тяжелом состоянии 77 взрослых, 570 – в тяжелом и 2467 – в состоянии средней степени тяжести", – сообщила Лаура Мырзагали.
Напомнила Лаура Мырзагали и о вакцинации от коронавируса. Всего с 1 февраля по 5 апреля текущего года привились 44 315 человек. Из них 6 200 получили оба компонента вакцины. За прошедшие сутки прививку получили 4 764 человека. Остаток составляет 6 335 доз, процесс вакцинации продолжается.
По словам Лауры Мырзагали, 9 апреля ожидается пятый транш вакцины, всего в Алматы завезут еще 57 445 доз. В планах 13 мая текущего года доставить 57 445 доз.
В Управлении сообщают, что населению не стоит опасаться по поводу качества вакцины, так как любая вакцина подготавливает организм человека к борьбе с возбудителем или инфекцией. Именно поэтому прививки являются мощным способом борьбы с различными заболеваниями, они предотвращают их развитие. Вакцинация от COVID-19 позволит вернуться к привычному ритму жизни.