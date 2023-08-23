Стали известны имена обладателей госгрантов в магистратуру

В Казахстане 8 359 человек получили гранты в магистратуру, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: Kazpravda.kz

По данным пресс-службы МНВО, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году приняли участие 14 612 человек. Из них 8 359 присуждены государственные образовательные гранты.

Список обладателей госгрантов можно посмотреть здесь.

В ведомстве добавили, что государственные образовательные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента, представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.