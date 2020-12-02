В мире
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году
Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году, передает Ria.ru.   

"Церемония награждения состоится очно", – заявил он.

Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе.

Пока нет точной информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений.

Представители Академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.

Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен 86, а Мерил Стрип – 71.

Популярное

Все
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Из Капшагая – в Қонаев
Наука фермеров питает
Баланс интересов и реалий
Встречи с общественностью
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Курс доллара резко упал
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

В мире
"Крупное ЧП": в КНДР сообщили о первом случае заражения кор…
Транспорт , Происшествия , В мире , Китай
Авиалайнер со 113 пассажирами загорелся в аэропорту в Китае
Технологии , В мире
Apple прекращает выпуск iPod
В мире
Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]