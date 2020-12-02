Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году
Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году, передает Ria.ru.
"Церемония награждения состоится очно", – заявил он.
Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе.
Пока нет точной информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений.
Представители Академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию.
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.
Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен 86, а Мерил Стрип – 71.