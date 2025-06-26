Стартовал конкурс на госпремию «Дарын» для талантливой молодежи

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

К участию в проекте приглашаются казахстанцы в возрасте до 35 лет 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

По информации ведомства, конкурс пройдет по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

На соискание премии претендуют граждане Казахстана в возрасте до 35 лет на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

Кандидатуры на соискание молодежной премии «Дарын» выдвигаются центральными, местными и иными государственными органами, общественными объединениями и иными юридическими лицами, зарегистрированными на территории РК, и представляют следующие документы в бумажном и электронном виде: 

1) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

2) регистрационную заявку на соискание Государственной молодежной премии «Дарын» по форме согласно приложению к настоящим Правилам

3) ходатайство и справку о достижениях соискателя премии;

4) копии наградных дипломов, грамот, благодарностей (при наличии);

5) копии статей, публикаций кандидата или о кандидате (при наличии);

6) копию справки о наличии банковского счета;

7) подтверждающие материалы о достижениях кандидата (при наличии).

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручается диплом, нагрудной знак и денежная премия.

Напомним, премия «Дарын» была учреждена в 1992 году. В разные годы обладателями данной премии становились более 360 человек из различных сфер.

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) с 26 июня по 27 августа  (включительно). Министерством культуры и информации по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік ел 8, здание «Дом министерств»  14-подъезд, (электронный вариант)  по почте

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43, 8 701 170 46 54  (в рабочие дни, с 9:00 ч. до 18:30 ч.).

#конкурс #молодежь #старт #госпремия #Дарын

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