Стартовали XVII Паралимпийские игры

Фото: paralympic.kz

Знаменосцами национальной команды Казах­стана стали Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пулевая стрельба). Режиссером шоу, как и в случае с открытием и завершением прошедших ранее Олимпийских игр в Париже, выступил Тома Жолли, хореографические номера поставил Александр Экман. В эфире французской государственной радиостанции RFI Жолли рассказал, что положил в основу церемонии открытия

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Отметим, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поддержать нашу сборную приехал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Париж уже трижды принимал Олимпийские игры, однако Паралимпийские игры в столице Франции проходят впервые. В этом году в соревнованиях примут участие более 4 400 спортсменов, которых будут сопровождать 2 500 человек.

Программа Игр включает 22 вида спорта и 549 дисциплин, а продолжительность состязаний составит 11 дней. Новые виды спорта в этом году не были добавлены, однако парабадминтон, дебютировавший на Играх в японском Токио-2020, вновь был включен в программу.

Казахстан на Паралимпийских играх во Франции представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио-2020, где нашу страну представляли 26 атлетов.

Казахстанские атлеты будут соревноваться в девяти видах спорта: парадзюдо, парапауэрлифтинг, паратаэквондо, пара легкая атлетика, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис, параплавание, параканоэ и волейбол сидя. Отметим, что отечественные спортсмены впервые получили лицензию на участие в соревнованиях по пара настольному теннису, а также среди женщин – в параканоэ.

Первые соревнования с участием национальной сборной прошли уже вчера. Милана Красавцева выступила в паратаэквондо, а сборная Казахстана по волейболу сидя сыграла свой первый матч против сборной Франции.

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