Стартовали XVII Паралимпийские игры

Статьи
2
Кошкарбек Тусипов

Красочная церемония открытия летней Паралимпиады прошла на площади Согласия в Париже.

Фото: paralympic.kz

Знаменосцами национальной команды Казах­стана стали Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пулевая стрельба). Режиссером шоу, как и в случае с открытием и завершением прошедших ранее Олимпийских игр в Париже, выступил Тома Жолли, хореографические номера поставил Александр Экман. В эфире французской государственной радиостанции RFI Жолли рассказал, что положил в основу церемонии открытия
Паралимпиады инклюзивность и пути от разобщенности к согласию в обществе.

Отметим, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поддержать нашу сборную приехал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Париж уже трижды принимал Олимпийские игры, однако Паралимпийские игры в столице Франции проходят впервые. В этом году в соревнованиях примут участие более 4 400 спортсменов, которых будут сопровождать 2 500 человек.

Программа Игр включает 22 вида спорта и 549 дисциплин, а продолжительность состязаний составит 11 дней. Новые виды спорта в этом году не были добавлены, однако парабадминтон, дебютировавший на Играх в японском Токио-2020, вновь был включен в программу.

Казахстан на Паралимпийских играх во Франции представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио-2020, где нашу страну представляли 26 атлетов.

Казахстанские атлеты будут соревноваться в девяти видах спорта: парадзюдо, парапауэрлифтинг, паратаэквондо, пара легкая атлетика, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис, параплавание, параканоэ и волейбол сидя. Отметим, что отечественные спортсмены впервые получили лицензию на участие в соревнованиях по пара настольному теннису, а также среди женщин – в параканоэ.

Первые соревнования с участием национальной сборной прошли уже вчера. Милана Красавцева выступила в паратаэквондо, а сборная Казахстана по волейболу сидя сыграла свой первый матч против сборной Франции.

Text Element

#Париж #сборная Казахстана #паралимпиада

Популярное

Все
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Хорошо быть полиглотом
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Артисты Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Национальные музыкальные инструменты, оружие и доспехи, конскую упряжь, изготовленные мастером из Семея, увидят жители и гости столицы на Всемирных играх кочевников
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

В Нацгвардии МВД РК отметили День Конституции
Гвардейцы вернули пропавшего ребенка сестре
Благодатный август с нотками печали
Уметь вести за собой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]