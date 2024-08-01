Старый новый дом и двор при нем

На такие же взносы, что платили обслуживающей компании, всего за полтора года они полностью отремонтировали свой дом и сделали возле него большую игровую зону для детей. По приз­нанию местных жителей, теперь у них самый комфортный двор для детей и взрослых в городе, и каждый вечер здесь собирается до 200 ребятишек.

Напомним, город Сатпаев стал первым в регионе, где начали появляться ОСИ. В новостройках этот проект отлично себя зарекомендовал, со временем положительный опыт стали перенимать и жители домов постарше.

– Наш дом построен в 1988 году, – начали наш разговор председатель ОСИ Бахытжан Шуменбаев и его заместитель Владимир Мезенин. – С тех пор в нем ни разу не проводился ремонт. Можете себе представить, в каком состоянии он был? Решили взяться за дело сами, так как обслуживающая компания ограничивалась сбором средств, но значимых работ не проводила. Начали буквально с нуля.

К работе сотрудники ОСИ приступили с энтузиазмом: отремонтировали подъезды, заменили устаревшие перила, проводку. Полностью перекроили систему отопления, благодаря чему удалось не только наладить подачу тепла, но и сократить требуемый метраж труб. Новый полипропилен и вентили нужного размера закупили на алматинском заводе-изготовителе.

– Только из подкрышного помещения вынесли сто мешков мусора, заодно полностью заменили ливневки, а также все устаревшее и заржавевшее, – рассказали жильцы дома. – Во дворе установили светильники на солнечных батареях – и экономия, и красота. В одном из подъездов у нас живет дядя Саша, инвалид первой группы. Для него в подъезде и на улице сделали специальный пандус, чтобы он сам мог выехать на коляске. Для этого заказали откидной пристенный пандус, и теперь мужчина справляется без посторонней помощи.

Установка камер видеонаблюдения стала еще одним важным пунктом в списке задач ОСИ, ведь безопасность детей – на первом месте. В итоге жильцы могут в любой момент посмот­реть, что происходит у них во дворе. Записи ведутся с сохранением истории.

– У нас был случай, когда потерялся малыш лет шести. Благодаря камерам полицейские нашли его очень быстро, – поделились руководители ОСИ. – Есть и другие положительные моменты: любители горячительных напитков больше во двор не захаживают, да и соседские ребятишки мусор во дворе не бросают. Неудивительно, что теперь жители соседних домов просят установить им такую же систему видеонаблюдения.

Проделанная работа приносит свои плоды. Деятельность ОСИ зависит от взносов, и если на первых этапах работы сложно было найти понимание, то сейчас все платят исправно. Тем не менее Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин честно признались, что до сих пор не видели своей зарплаты в ОСИ. Все заработанные средства вкладывают в дело. На очереди – замена системы канализации, ее они научились чистить сами – вызов коммунальной службы обходится дорого.

– Мы, как и все жильцы, платим ежемесячные взносы, – отметили они. – Зато добились намеченных результатов. Взносы теперь поступают вовремя, а еще появилась хорошая традиция – отмечать праздники вместе. Изменилось даже отношение людей друг к другу, мы стали дружнее.

Старая детская площадка тоже требовала ремонта, а точнее – строительства. Как отмечают в ОСИ, при поддержке акимата можно сделать многое. К примеру, воспользоваться преимуществами программы «Бюджет народного участия». Чтобы благоустроить двор, Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин сами составили смету на приоб­ретение нужных материалов и обратились за помощью напрямую к акиму области Улытау.

– Детские качели нам поставили, однако многое переделывали и доводили до ума сами, – вспоминают они. – Искусственный газон постелили за собственные средства, поставили забор, выложили по периметру тротуарную плитку. Правда, бывшую в употреблении, но зато добытую бесплатно. Доработали и футбольное поле, сейчас обустраиваем спортивную зону с тренажерами. В планах строительство полуюрты для праздников, чтобы дети могли выступать с концертами.

Кстати, в этом году на Наурыз Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин устроили большой футбольный турнир для сатпаевских детей на призы от ОСИ. Собралось около 300 ребят со всего города. Праздник удался на славу: бесплатное мороженое, призы, медали, грамоты, даже кубок был. Теперь дети ждут второго большого чемпионата, и он состоится – при условии, что мальчишки и девчонки будут бережно относиться к качелям и соблюдать чистоту. Это своего рода воспитательная работа, причем не только для детей, но и для взрослых.

– Наши праздники становятся все более многолюдными, – поделились в ОСИ. – На Ораза байрам и Курбан айт ставили юрту, готовили традиционное угощение. Сейчас в планах приоб­рести свою юрту. А чтобы всем было уютнее, начали понемногу озеленять двор. На пробу высаживаем цветы, саженцы, в следующем году планируем посеять газонную траву и сделать декоративную подрезку деревьев.

Сейчас Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин оборудуют теплицу в подвале, чтобы выращивать зелень. Закупили все необходимое для гидропоники. Идей – громадье, и для соседей занятие по вкусу найдется.

В подвале многоэтажного дома у ОСИ не только кабинет, там же есть свой склад с запасными материалами на всякий сантехнический случай, инструменты и даже бетономешалка. Во время ремонта к работе подключились соседские дети – им все было интересно, хотели помочь, просили давать им легкие задания.

– Мы сделали им специальный стол, чтобы они учились забивать гвозди. Да они даже сами фундамент в подвале заливали! Выполняли кучу других легких поручений. А потом мы все вмес­те пили чай. И это для них большая радость! Так родилась идея обучить их основам труда, тому, что мужчина должен уметь делать сам. Сейчас ждем документ, чтобы зарегистрировать бесплатный официальный кружок юных мас­теров, – говорят о планах инициа­тивные жители Сатпаева.