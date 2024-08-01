Старый новый дом и двор при нем Статьи 1 августа 2024 г. 3:00 99 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау Силами ОСИ одного из домов Сатпаева сделано то, чего жильцы добивались годами фото автора На такие же взносы, что платили обслуживающей компании, всего за полтора года они полностью отремонтировали свой дом и сделали возле него большую игровую зону для детей. По признанию местных жителей, теперь у них самый комфортный двор для детей и взрослых в городе, и каждый вечер здесь собирается до 200 ребятишек. Напомним, город Сатпаев стал первым в регионе, где начали появляться ОСИ. В новостройках этот проект отлично себя зарекомендовал, со временем положительный опыт стали перенимать и жители домов постарше. – Наш дом построен в 1988 году, – начали наш разговор председатель ОСИ Бахытжан Шуменбаев и его заместитель Владимир Мезенин. – С тех пор в нем ни разу не проводился ремонт. Можете себе представить, в каком состоянии он был? Решили взяться за дело сами, так как обслуживающая компания ограничивалась сбором средств, но значимых работ не проводила. Начали буквально с нуля. К работе сотрудники ОСИ приступили с энтузиазмом: отремонтировали подъезды, заменили устаревшие перила, проводку. Полностью перекроили систему отопления, благодаря чему удалось не только наладить подачу тепла, но и сократить требуемый метраж труб. Новый полипропилен и вентили нужного размера закупили на алматинском заводе-изготовителе. – Только из подкрышного помещения вынесли сто мешков мусора, заодно полностью заменили ливневки, а также все устаревшее и заржавевшее, – рассказали жильцы дома. – Во дворе установили светильники на солнечных батареях – и экономия, и красота. В одном из подъездов у нас живет дядя Саша, инвалид первой группы. Для него в подъезде и на улице сделали специальный пандус, чтобы он сам мог выехать на коляске. Для этого заказали откидной пристенный пандус, и теперь мужчина справляется без посторонней помощи. Установка камер видеонаблюдения стала еще одним важным пунктом в списке задач ОСИ, ведь безопасность детей – на первом месте. В итоге жильцы могут в любой момент посмотреть, что происходит у них во дворе. Записи ведутся с сохранением истории. – У нас был случай, когда потерялся малыш лет шести. Благодаря камерам полицейские нашли его очень быстро, – поделились руководители ОСИ. – Есть и другие положительные моменты: любители горячительных напитков больше во двор не захаживают, да и соседские ребятишки мусор во дворе не бросают. Неудивительно, что теперь жители соседних домов просят установить им такую же систему видеонаблюдения. Проделанная работа приносит свои плоды. Деятельность ОСИ зависит от взносов, и если на первых этапах работы сложно было найти понимание, то сейчас все платят исправно. Тем не менее Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин честно признались, что до сих пор не видели своей зарплаты в ОСИ. Все заработанные средства вкладывают в дело. На очереди – замена системы канализации, ее они научились чистить сами – вызов коммунальной службы обходится дорого. – Мы, как и все жильцы, платим ежемесячные взносы, – отметили они. – Зато добились намеченных результатов. Взносы теперь поступают вовремя, а еще появилась хорошая традиция – отмечать праздники вместе. Изменилось даже отношение людей друг к другу, мы стали дружнее. Старая детская площадка тоже требовала ремонта, а точнее – строительства. Как отмечают в ОСИ, при поддержке акимата можно сделать многое. К примеру, воспользоваться преимуществами программы «Бюджет народного участия». Чтобы благоустроить двор, Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин сами составили смету на приобретение нужных материалов и обратились за помощью напрямую к акиму области Улытау. – Детские качели нам поставили, однако многое переделывали и доводили до ума сами, – вспоминают они. – Искусственный газон постелили за собственные средства, поставили забор, выложили по периметру тротуарную плитку. Правда, бывшую в употреблении, но зато добытую бесплатно. Доработали и футбольное поле, сейчас обустраиваем спортивную зону с тренажерами. В планах строительство полуюрты для праздников, чтобы дети могли выступать с концертами. Кстати, в этом году на Наурыз Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин устроили большой футбольный турнир для сатпаевских детей на призы от ОСИ. Собралось около 300 ребят со всего города. Праздник удался на славу: бесплатное мороженое, призы, медали, грамоты, даже кубок был. Теперь дети ждут второго большого чемпионата, и он состоится – при условии, что мальчишки и девчонки будут бережно относиться к качелям и соблюдать чистоту. Это своего рода воспитательная работа, причем не только для детей, но и для взрослых. – Наши праздники становятся все более многолюдными, – поделились в ОСИ. – На Ораза байрам и Курбан айт ставили юрту, готовили традиционное угощение. Сейчас в планах приобрести свою юрту. А чтобы всем было уютнее, начали понемногу озеленять двор. На пробу высаживаем цветы, саженцы, в следующем году планируем посеять газонную траву и сделать декоративную подрезку деревьев. Сейчас Бахытжан Шуменбаев и Владимир Мезенин оборудуют теплицу в подвале, чтобы выращивать зелень. Закупили все необходимое для гидропоники. Идей – громадье, и для соседей занятие по вкусу найдется. В подвале многоэтажного дома у ОСИ не только кабинет, там же есть свой склад с запасными материалами на всякий сантехнический случай, инструменты и даже бетономешалка. Во время ремонта к работе подключились соседские дети – им все было интересно, хотели помочь, просили давать им легкие задания. – Мы сделали им специальный стол, чтобы они учились забивать гвозди. Да они даже сами фундамент в подвале заливали! Выполняли кучу других легких поручений. А потом мы все вместе пили чай. И это для них большая радость! Так родилась идея обучить их основам труда, тому, что мужчина должен уметь делать сам. Сейчас ждем документ, чтобы зарегистрировать бесплатный официальный кружок юных мастеров, – говорят о планах инициативные жители Сатпаева. #акимат #дом #ОСИ #Сатпаев #двор