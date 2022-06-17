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Статья о новых реформах Президента Токаева вышла в израильской газете Jerusalem Post

Статья о новых реформах, проводимых в Казахстане Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, вышла в рейтинговой израильской газете Jerusalem Post в середине мая.

Ниже предлагаем вашему вниманию неофициальный перевод с английского языка.

Авторитаризм растет во всем мире, но один лидер среднеазиатской республики идет против течения и работает над расширением демократии в бывшем советском государстве. 5 июня в Казахстане прошел конституционный референдум, на котором были представлены предложения об ограничении полномочий президента – шаг, инициированный действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Этот референдум прошел, и более 75% людей проголосовали за крупную конституционную реформу, которая, если она будет полностью реализована, превратит страну в одну из ведущих демократий в регионе.

Как и во многих бывших советских республиках, коррупция и антидемократические тенденции преследовали Казахстан с момента обретения им независимости. Несмотря на то, что Токаев находится у власти с июня 2019 года, до недавнего времени бывший президент Нурсултан Назарбаев и его династия олигархов по-прежнему контролировали Казахстан и большую часть его богатства, а правительство едва ли представляло народ.

В январе вспыхнули жестокие беспорядки в связи с попыткой государственного переворота против Токаева пережитками режима Назарбаева, и, хотя зачинщики были арестованы, а беспорядки подавлены, многие протестующие имели обоснованные опасения по поводу структуры правительства и отсутствия прозрачности в Казахстане.

В конечном счете, люди требовали положить конец коррумпированному старому режиму и призвали к более отзывчивому, подотчетному и демократическому правительству. Хотя Токаев мог бороться с требованиями, продолжая авторитарный путь Назарбаева, вместо этого он решил ограничить свою власть и пойти навстречу нуждам народа.

В своем выступлении 16 марта Токаев пообещал радикальные реформы, направленные на свержение клептократии и установление подлинной демократии. В его речи был изложен план из десяти пунктов полной трансформации политической системы страны, включая конституционный референдум, одобренный гражданами в этом месяце.

Необычайное мужество Токаева невозможно переоценить, учитывая тот факт, что он является политическим инсайдером и прямым продуктом авторитарной советской школы мысли. Он имеет докторскую степень, является кандидатом политических наук элитного московского вуза, готовившего всех лучших советских дипломатов.

Токаев занимал пост министра иностранных дел Казахстана в течение 10 лет в течение 1990-х и 2000-х годов, а также был заместителем Премьер-министра и Премьер-министром. Прежде чем стать Президентом в 2019 году, он 10 лет был председателем Сената. На этих должностях он воочию увидел коррупцию и недобросовестное управление в государственной бюрократии Казахстана, что, безусловно, стало частью его мотивации для того, чтобы попробовать новый подход.

Одним из основных изменений в предложениях Токаева является отмена суперпрезидентской системы, согласно которой президентская власть по конституции ставится выше всех ветвей власти. В новой системе президентская власть находится внутри исполнительной власти, дополненной сильным парламентом с полномочиями по аудиту бюджета, а также уполномоченной судебной властью, включая воссозданный Конституционный суд. Поправки к Конституции впервые вводят надлежащую систему сдержек и противовесов между тремя ветвями политической системы Казахстана.

Способность президента монополизировать власть через сторонников партии также будет ограничена запретом партийной принадлежности для многих ключевых должностей, включая судебную власть, избирательную комиссию, армию, службы безопасности, парламентских аудиторов и действующего Председателя (сам Токаев уже ушел с поста председателя правящей партии «Аманат»).

Близким родственникам президента будет запрещено занимать должности государственных служащих и руководителей организаций квазигосударственного сектора, что является беспрецедентным ограничением полномочий в эпоху Назарбаева. Для повышения гражданской активности парламент уже разрабатывает закон, направленный на продвижение более плюралистической, децентрализованной и демократической системы. Упростится формирование и регистрация политических партий, радикально перестроится избирательная система.

Токаев впервые в Казахстане стремится расширить возможности молодежи и бесправного сельского населения для участия в политическом процессе. Реформы также передадут значительные полномочия городам, муниципалитетам и регионам, лишив президента прерогативы накладывать вето на решения этих местных органов.

Наконец, реформы Токаева направлены на усиление участия гражданского общества и подотчетности правительства, способствуя самостоятельному созданию НПО. Эти конкретные реформы направлены на защиту прав человека путем:

- создания новых органов на всех уровнях управления;

- введения реального судебного надзора за службами безопасности;

- создания новых нормативных положений и профессионализации всех частей государственной бюрократии.

Некоторые отечественные и зарубежные критики считают, что эти меры являются всего лишь косметической апелляцией к требованиям протестующих, но эта точка зрения не выдерживает критики в свете фактов.

Готовность Токаева ликвидировать собственную власть различными способами защищает те самые демократические ценности, которых требовал народ. Токаев — это не просто слова, это действие.

Успех этих реформ, скорее всего, будет заметен не сразу или, возможно, даже в ближайшем будущем. Однако, реформы представляют собой хорошо продуманный пакет, свидетельствующий о приверженности Токаева правам человека и демократическим ценностям.

Последствия их успеха будут значительными не только для Казахстана, который является двигателем экономики Центральной Азии, но и для всего региона, и за его пределами. Токаевские реформы дают возможность показать пример подлинной альтернативы авторитаризму.

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