Ставить цели и добиваться их

В 20 лет Алтынай Ыскакова получила травму позвоночника и стала пользователем инвалидной коляски. Как и у любого человека в такой ситуации, были и огромный эмоциональный стресс, и отчаяние, и боль, но девушку это не сломило. Она неустанно боролась за свою жизнь и будущее, ставила цели и добивалась их.

После окончания Satbayev University она, дипломированный экономист, стала искать сферы приложения своим знаниям. Был период, когда Алтынай работала в Обществе инвалидов, но поняла, что хочет заниматься творческой работой. Пробовала вязать на специальной вязальной машине, но без помощника заниматься этим ремеслом было трудно. В поиске путей самореализации пробовала заниматься интернет-торговлей, освоила навыки SMM-менеджера, стала специалистом по таргет-рекла­ме... Все это понадобилось, когда девушка все-таки нашла свою нишу.

Творческие задатки и интерес к дизайну одежды у Алтынай были с детства: она любит создавать интерес­ные образы, экспериментировать. Сама одевается стильно, и в ее гардеробе немало необычных вещей. Например, ее современный шапан в этно­стиле не только вызвал восторг среди знакомых, но и оказался удобной и практичной вещью. Алтынай решила шить такие изделия на продажу.

Процесс изготовления начинается с подбора подходящих тканей с национальными принтами, создания дизайна, кроя. К продвижению изделий на рынок предприниматель подошла основательно: создала страницу в соцсети, привлекает моделей, применяет свои знания в SMM и рекламе. В этом деле ей помогает сестра.

К слову, на мой звонок Алтынай ответила из Талдыкоргана, куда пое­хала по просьбе знакомой, которая также передвигается на коляске. Она отвезла ей свои шапаны и поделилась опытом по улучшению качества пошива и продвижению продукции на рынок. Алтынай находится в постоянном творческом поиске и заряжает своим оптимизмом и трудолюбием окружающих ее людей. Говорит, что главным мотиватором для нее является мама, которая самостоятельно освоила несколько профессий, всегда учится чему-то новому.

– Мама говорит, что ум – это самое главное богатство человека. Она всегда подает мне идеи и подсказывает пути для самореализации. Думаю, что надо ставить перед собой цели, добиваться их, тогда жизнь будет бить ключом. А страдания ни к чему не приводят, кроме депрессии. Ковать собственное счастье надо своими руками, – делится мыслями Алтынай.

Ближайшая цель девушки – стать успешным блогером, создавать полезный и интересный контент, который мотивировал бы подписчиков. Признается, что вначале комплексовала и долго прорабатывала эту пробле­му, но в один прекрас­ный день сказала себе: «Начну вести свой блог». Пробует себя в бьюти-индустрии, делает обзоры различных уходовых средств. Еще одно направление – кулинарные обзоры. Алтынай гуляет по городу, посещает кафе, дегустирует блюда и делится впечатлениями. У нее есть мобилограф, который снимает, монтирует и выставляет ролики в социальные сети. Она считает, что сегодня цифровые технологии предоставляют для всех равные возможности.

Алтынай отметила, что таких, как она, молодых людей на колясках немало в Алматы. Среди них есть люди разных профессий, предприниматели, которые имеют вполне успешный бизнес. К примеру, реабилитационный центр для людей с инвалидностью «Ерзи» открыл парень на коляске. Проект «Инватакси» также организовал человек с инвалидностью. По ее словам, сегодня благодаря современным средствам передвижения пользователи инвалидных колясок живут насыщенной жизнью, занимаются спортом, достигают успехов. К примеру, недавно сама Алтынай серьезно увлеклась паралимпийской стрельбой и уже поставила себе цель – участвовать в соревнованиях.

На вопрос о том, каковы в реальности условия для людей с инвалидностью, насколько удобно передвигаться по городу, она отвечает, что здесь еще есть проблемы.

– Я бы сказала, что инфраструктура пока развита на 50%. Во многих местах и в зданиях нет пандусов, приходится просить кого-то помочь. Часто выезжаю на своей электроколяске из дома, но порой приходится возвращаться домой, так и не достигнув цели. Два года назад по государственной программе получила квартиру в микрорайоне «Алма сити». Она на первом этаже. Но из-за отсутствия пандуса невозможно подняться даже на первый этаж, поэтому я так и не переехала туда. Писала и ездила в акимат, просила помочь с этой проблемой, но она до сих пор не решена. К сожалению, инклюзия часто остается только на бумаге. Но ведь это то, что касается конкретного человека и его нужд, – подчеркивает Алтынай Ыскакова.