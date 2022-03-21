На состоявшемся в Алматы фестивале «Жаңа Қазақстан. Күшіміз бірлікте» более 15 тыс. юных казахстанцев высказались в поддержку программы политических реформ Главы государства.

О серьезности намерений нового молодежного движения «Жаңа Қазақстан» можно судить по его делам: всего через несколько дней после своего создания объединение молодых казахстанцев организовало масштабную политическую акцию с участием более 15 тыс. человек. Такое количество собравшихся на фестиваль юношей и девушек вместила современная спортивная и культурно-развлекательная площадка «Алматы Арена».

Участниками мероприятия стали сотни активистов молодежного движения – деятели искусства, спортсмены, представители общественных организаций, молодые предприниматели и студенты. Инициаторами и спонсорами фестиваля-концерта выступили бизнесмен, меценат, организатор и идейный вдохновитель движения «Жаңа Қазақстан» Сырымбек Тау и его единомышленники.

Говоря о том, что страна сейчас находится в сложной ситуации, и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву требуется поддержка обществом его нового курса, Сырымбек Тау, в частности, отметил, что призыв Президента строить вместе новый Казахстан не оставил равнодушными настоящих патриотов страны.

– Я задаюсь вопросами: что мы можем сделать в этом случае, как будем строить новый Казахстан? Каждый из нас должен активно вовлекаться в этот процесс и вносить свой конкретный вклад в общее дело. Все мы сегодня проходим экзамен на зрелость гражданского общест­ва, – подчеркнул он.

Молодежное движение «Жаңа Қазақстан» поддержали представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет, основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова, профессиональный боксер Жанкош Тураров и другие представители активной молодежи.

Участник молодежного фестиваля – первый проректор Международной образовательной корпорации Каиржан Мендигалиев считает, что движение «Жаңа Қазақстан» сможет помочь молодежи, стремящейся работать энергично и качественно.

– Я пришел на мероприятие со студентами поддержать инициативу «Жаңа Қазақстан». Мы сегодня здесь вместе с вами объединились вокруг нашего Президента, вокруг его идей и реформ. Дорогие друзья, как сказал Глава государства, «наша сила – в единстве». В это сложное время такие ценности, как независимость страны и единство, выходят на первый план, – подчеркнул Каиржан Мендигалиев.

Проректор Казахстанско-Британского технического университета Екатерина Смолякова отметила, что сегодня страна стоит на пороге великих свершений.

– И наше будущее начинается сегодня. Современная молодежь стремится к знаниям и инновациям, идет к четким целям. Я уверена, что мы сможем создать новый Казахстан. В своем Послании народу Казахстана Президент сказал: «Я хочу, чтобы наши граждане жили счастливо сегодня, а не завтра». Так что наше светлое будущее начинается сегодня. Новый Казахстан – это мы, – подчеркнула она.

Певец Баглан Абдирайымов призвал не словом, а делом доказывать свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг.

– Молодежи необходимо правильно использовать свое время, направлять его на добрые дела. Будущее страны и нации напрямую зависит от молодых. Нам необходимо быть поколением образованных и патриотичных казахстанцев, драйвером развития нового Казахстана, – сказал популярный исполнитель.