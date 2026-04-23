Ранняя диагностика спасает жизни

Медицина
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

На диспансерном учете в регионе состоят 7 894 пациента со злокачественными новообразованиями. Статистика по наиболее распространенным видам недуга такова: 1 613 человек борются с раком молочной железы, 600 – с раком шейки матки, 557 – с колоректальными опухолями.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чаще всего граждане узнают о диагнозе во время скринингов. Как отмечают специалисты, культура их прохождения становится нормой. И это радует. Лишь по итогам 2025 года охват населения региона профилактическими ­осмотрами достиг 93,1%. Как отметил директор областной многопрофильной больницы Мадияр Умирбаев, чем раньше выявляется заболевание, тем выше шансы на полное выздоровление.

Рак молочной железы и шейки матки остаются одними из главных угроз женскому здоровью. В текущем году план по маммографии охватывает в области Жетысу 36 354 женщины. По состоянию на конец марта обследование прошли 11 666. Важно, что выявлен 681 пред­опухолевый случай, что позволяет врачам провести своевременное оздоровление, не допуская развития болезни. У 31 женщины диагностирована ранняя стадия рака, и они уже получают необходимое лечение.

Аналогичная ситуация по скринингу рака шейки матки: из 8 126 женщин, прошедших цитологическое исследование за первые три месяца года, у 232 выявлены предопухолевые состояния. Оперативное реагирование медиков здесь играет решающую роль.

Одним из успешных направлений в здравоохранении остается раннее выявление колоректального рака. В 2026 году запланировано проведение 42 606 тестов, из которых 14 813 уже выполнены. Согласно схеме диагностики, при положительном результате теста проводится углубленное исследование – колоноскопия. Так, за три месяца 103 пациента прошли процедуру, что позволило вы­явить 13 случаев злокачественных опухолей на ранней стадии и еще 21 предраковый случай.

Несмотря на технологическое оснащение клиник и высокий профессионализм врачей, главным звеном в цепи ранней диагностики остается сам пациент. Медики призывают граждан не игнорировать приглашения на обследования.

#здравоохранение #регионы #медицина #онкология #скрининг

