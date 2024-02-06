Ставка на технократов: мнение политолога о назначении нового главы Кабмина Олжаса Бектенова

Политолог Андрей Чеботарев на своей странице в соцсетях высказался о назначении Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

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По мнению спикера, предложение партией Amanat кандидатуры Олжаса Бектенова на пост премьер-министра является довольно интересным.

Во-первых, по возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту. Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения.

Во-вторых, впервые правительство Казахстана может возглавить представитель силового блока. Правда, экс-премьеры Акежан Кажегельдин и Карим Масимов в свое время тоже успели поработать в спецслужбах. Но это было еще в СССР, а на госслужбу в суверенном Казахстане каждый из них пришел из сферы бизнеса.

— Олжас Бектенов пребывает на госслужбе с 2002 года непрерывно. При этом более 10 лет в общей сложности он работал в антикоррупционных органах, дойдя до позиции председателя Агентства по противодействию коррупции. В-третьих, уже только одно назначение Бектенова в феврале 2022 года председателем Агентства по противодействию коррупции свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны главы государства Касым-Жомарта Токаева. В-четвертых, с учетом своего бэкграунда Бектенов в случае своего назначения премьер-министром, скорее всего, сосредоточится на организационно-контрольных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса по поводу соблюдения ими новых «правил игры». В связи с этим управление экономикой и социальной сферой будет максимально возложено на курирующих вице-премьеров, — отметил он.

Также собеседник считает, что переход Олжаса Бектенова в правительство автоматически потребует его замену на нынешней позиции в администрации президента.

При этом не исключено, что в данном случае будет продолжена ставка на технократов, отличающихся лояльностью и исполнительностью, но не на политических тяжеловесов.

Напомним, что президент подписал указ о назначении нового премьер-министра. Ознакомиться с указом главы государства и биографией Олжаса Бектенова можно здесь.