Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана

Соответствующий указ подписал президент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Олжас Бектенов родился в 1980 году в Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист» (2001). Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции г. Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт юридического отдела канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 год — первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Айбын» ІІ степени (2014), «Даңқ» ІІ степени (2021)