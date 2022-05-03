Ставки вознаграждения по микрокредитам хотят изменить в Казахстане

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в целях ограничения уровня долговой нагрузки заемщиков и защиты прав заемщиков по банковским займам и микрокредитам, разработало проекты постановлений, сообщает Kazpravda.kz.

1) Проектом постановления Правления Агентства «Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения» предусматривается введение для банков единой формулы для определения предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) отдельно по беззалоговым займам, займам, обеспеченным залогом, и по ипотечным жилищным займам.

Согласно проекту документа предельные размеры ГЭСВ по банковским займам предлагается устанавливать в зависимости от таких экономических факторов, как стоимость фондирования, уровень кредитного риска и операционных затрат, процентной маржи. Планируется, что указанные параметры будут рассчитываться с определенной периодичностью на основе агрегированных данных регуляторной и иной отчетности банков.

2) Проект постановления Правления Агентства «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка от 26 ноября 2019 года № 209 «Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита», разработан в соответствии с пунктом 3-1 статьи 4 закона о микрофинансовой деятельности и предусматривает установление предельной номинальной ставки вознаграждения по микрокредитам на сумму до 50 МРП и на срок до 45 дней на уровне 5,5%.

Сейчас максимальная предельная годовая эффективная ставка по кредитам банков и МФО составляет 56%, при этом по онлайн микрокредитам до 45 дней и не более 50 МРП действует предельная номинальная ставка в размере 25%. В этой связи предлагаемое значение предельной номинальной ставки вознаграждения позволит унифицировать максимальные предельные значения ГЭСВ по банковским займам и микрокредитам.

Вышеуказанные подходы 20 марта т.г. были представлены Агентством для рассмотрения и обсуждения участниками финансового рынка в рамках действующей Рабочей группы по выработке предложений для снижения долговой нагрузки населения, созданной приказом председателя Агентства от 29 октября 2021 года № 349.

В настоящий момент проекты постановлений размещены на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, добавили в пресс-службе.