Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона

Общество
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Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

В Атбасаре до нынешнего паводка был еще один – в 2017-м. Две стихии заставили государство построить целый микрорайон.

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В городе из берегов вышла река Жабай и подтопила 200 домостроений, из которых аварийными признаны 166. Сейчас в городе развернулись активные строительные работы. Людям, оставшимся без жилья, будут предоставлены квартиры в трех современных благоустроенных домах.

По информации отдела строи­тельства акимата города Атбасара, два из них подрядная организация начала возводить еще в 2019 году. Но, когда жилые корпуса были уже построены и требовалось проведение внутренних работ, объекты пришлось заморозить из-за судебной тяжбы. Вновь «оживить» стройки удалось после паводков, когда возникла необходимость предоставить жилье пострадавшим семьям.

В настоящее время подрядчик ТОО «MEDINA Вuilding» ведет в квартирах отделочные работы, проводит коммуникации. По информации начальника участка Айдына Амирова, срок ввода в эксплуатацию жилых объектов, а это 200 квартир, – 15 августа 2024 года. Таким образом, долгожданные новоселья не за горами.

Неподалеку заложен с нуля еще один дом на 100 квартир. Здесь идет укладка фундамент­ных блоков. Как рассказал руководитель проекта Елжас Уаисов, подрядной организацией выступает ТОО «УК Строй» из Кокшетау. На объекте занято порядка 60 строителей. Некоторые из них приехали из Астаны и Кокшетау, есть и специалисты из Атбасара. Работа на стройке кипит, и предстоящей осенью на этом месте вырастет современный дом с благоустроенной прилегающей территорией.

Новостройки растут в микрорайоне, что находится в южной части города, где уже есть подобные современные дома. В них живут семьи, пострадавшие от паводков 2017 года. По информации акима Атбасарского района Аманбека Калжанова, тогда водная стихия была еще более разрушительной: оказались подтопленными порядка 700 домов, то есть почти вдвое больше, чем нынче. Чтобы обеспечить пострадавших от паводков атбасарцев жильем, потребовалось построить 11 пятиэтажек. Они были возведены поэтапно, в течение 2018, 2019 и 2020 годов.

Так в Атбасаре появился новый микрорайон. Приходится признать, что главным триггером для его строительства стали два паводка: 2017-го и 2024 годов. В три новых дома планируется переселить и бывших жителей сел, пострадавших от паводков.

Ход строительства домов находится на особом контроле районных и областных властей.

#паводок #строительство #Атбасар #микрорайон

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