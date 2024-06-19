Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона Общество 19 июня 2024 г. 2:28 5 Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область В Атбасаре до нынешнего паводка был еще один – в 2017-м. Две стихии заставили государство построить целый микрорайон. фото автора В городе из берегов вышла река Жабай и подтопила 200 домостроений, из которых аварийными признаны 166. Сейчас в городе развернулись активные строительные работы. Людям, оставшимся без жилья, будут предоставлены квартиры в трех современных благоустроенных домах. По информации отдела строительства акимата города Атбасара, два из них подрядная организация начала возводить еще в 2019 году. Но, когда жилые корпуса были уже построены и требовалось проведение внутренних работ, объекты пришлось заморозить из-за судебной тяжбы. Вновь «оживить» стройки удалось после паводков, когда возникла необходимость предоставить жилье пострадавшим семьям. В настоящее время подрядчик ТОО «MEDINA Вuilding» ведет в квартирах отделочные работы, проводит коммуникации. По информации начальника участка Айдына Амирова, срок ввода в эксплуатацию жилых объектов, а это 200 квартир, – 15 августа 2024 года. Таким образом, долгожданные новоселья не за горами. Неподалеку заложен с нуля еще один дом на 100 квартир. Здесь идет укладка фундаментных блоков. Как рассказал руководитель проекта Елжас Уаисов, подрядной организацией выступает ТОО «УК Строй» из Кокшетау. На объекте занято порядка 60 строителей. Некоторые из них приехали из Астаны и Кокшетау, есть и специалисты из Атбасара. Работа на стройке кипит, и предстоящей осенью на этом месте вырастет современный дом с благоустроенной прилегающей территорией. Новостройки растут в микрорайоне, что находится в южной части города, где уже есть подобные современные дома. В них живут семьи, пострадавшие от паводков 2017 года. По информации акима Атбасарского района Аманбека Калжанова, тогда водная стихия была еще более разрушительной: оказались подтопленными порядка 700 домов, то есть почти вдвое больше, чем нынче. Чтобы обеспечить пострадавших от паводков атбасарцев жильем, потребовалось построить 11 пятиэтажек. Они были возведены поэтапно, в течение 2018, 2019 и 2020 годов. Так в Атбасаре появился новый микрорайон. Приходится признать, что главным триггером для его строительства стали два паводка: 2017-го и 2024 годов. В три новых дома планируется переселить и бывших жителей сел, пострадавших от паводков. Ход строительства домов находится на особом контроле районных и областных властей. #паводок #строительство #Атбасар #микрорайон