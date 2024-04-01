Стихийные свалки появились в районах СКО из-за халатности чиновников

Экология
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Дана Аменова
Корреспондент

Грубые нарушения Экологического кодекса выявили сотрудники областной прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники местных исполнительных органов не утвердили программы по управлению коммунальными отходами.

«Акиматы районов вопреки требованиям кодекса до настоящего времени не утвердили тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. Во всех районах области в нарушение требований Кодекса  не приняты правила расчетов норм образования и накопления коммунальных отходов, а ответственными лицами акиматов не организована работа по раздельному сбору твердых бытовых отходов. В Аккайынском, Мамлютском, Кызылжарском районах выявлено свыше 10 несанкционированных (стихийных) свалок», — проинформировали в надзорном органе.

По акту прокурорского надзора граждане привлечены к ответственности, ликвидированы стихийные свалки, акимат области утвердил Дорожную карту по разработке норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов и программ.

#СКО #прокуратура #стихия #районы #свалки

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