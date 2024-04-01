Стихийные свалки появились в районах СКО из-за халатности чиновников

Грубые нарушения Экологического кодекса выявили сотрудники областной прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz
Сотрудники местных исполнительных органов не утвердили программы по управлению коммунальными отходами.
«Акиматы районов вопреки требованиям кодекса до настоящего времени не утвердили тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. Во всех районах области в нарушение требований Кодекса не приняты правила расчетов норм образования и накопления коммунальных отходов, а ответственными лицами акиматов не организована работа по раздельному сбору твердых бытовых отходов. В Аккайынском, Мамлютском, Кызылжарском районах выявлено свыше 10 несанкционированных (стихийных) свалок», — проинформировали в надзорном органе.
По акту прокурорского надзора граждане привлечены к ответственности, ликвидированы стихийные свалки, акимат области утвердил Дорожную карту по разработке норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов и программ.