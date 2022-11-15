Стоит ли ожидать девальвации в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«С начала года мы видим, что где-то бывают ажиотажные периоды, сезонные, когда тенге ослабевает, но затем он восстанавливает позиции. Сейчас мы видим, что в принципе курс тенге складывается ниже 460 тенге – это как раз тот курс, который закладывался нами при уточнении бюджета. Вы видите, что курс тенге укрепился», – сказал Алибек Куантыров.

По его словам, за счет монитарной политики Нацбанка и повышения базовой ставки удалось стабилизировать рост цен в стране.

«Сейчас с учетом этой монетарной политики мы ожидаем, что все-таки акселерация данного темпа стабилизируется. В мире потихоньку идет тенденция, с учетом того, что центральные банки разных стран повышают базовую ставку, сейчас инфляция должна стабилизироваться. Но, конечно, всегда определенные риски сохраняются», – резюмировал глава МНЭ.