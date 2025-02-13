Полицейские обратились к астанчанам в связи с непогодой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водителей и пешеходов призвали соблюдать меры предосторожности

«13 февраля в связи с метелью и усилением ветра с порывами до 30 метров в секунду просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Стоянку необходимо осуществлять строго в установленных местах, не оставлять личный транспорт на проезжей части, а также выполнять требования патрульных полицейских», – говорят в ДП Астаны.

Они также настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метеоусловий периодически ограничивают движение на загородных трассах. При возможности использовать общественный транспорт.

Напомним, 13 февраля в связи с ухудшением погоды в нескольких областях Казахстана ввели ограничение движения на автодорогах республиканского значения.