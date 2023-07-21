Столичные школьники готовятся к участию в мировом турнире по робототехнике в Сингапуре

Общество, Гаджеты, Цифровизация
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Асет Сыздыков

В Казахстане проходит отборочный онлайн этап международного соревнования по робототехнике FIRST Global Challenge. Среди многочисленных команд выделяется команда Kcell Tech из столичной школы робототехники «Роботек». Эти талантливые школьники готовятся покорить мировую арену робототехники, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото школы робототехники "Роботек"

FIRST Global Challenge – глобальное соревнование юных робототехников. Цель – вовлечь школьников со всего мира в образование в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM).

В этом году международные соревнования пройдут в Сингапуре 7-10 октября. Тема этого года «Hydrogen Horizons» – изучение зеленого водорода. Школьники будут решать задачи по производству, применению, хранению и транспортировке водорода. Это может включать разработку новых катализаторов, улучшение электролизных процессов, оптимизацию систем хранения и транспортировки, а также анализ потенциальных проблем, связанных с использованием водорода.

Прежде чем попасть на мировой чемпионат, важно пройти национальный отбор. Команда, которая представит Казахстан в Сингапуре, определится на финальных играх роботов, которые состоятся в Астане 7-9 сентября.

Команда Kcell Tech готовится к республиканскому этапу. В команде четыре школьника: два билдера (инженера), программист, драйвер. Сейчас они усиленно трудятся над созданием металлического робота.

– Для меня участие в мировых соревнованиях по робототехнике – это возможность улучшить свои знания и получить ценный опыт в этой сфере. В будущем я собираюсь поступить на специальность, связанной с инженерией, - признается участник команды, ученик школы BINOM им. Каныша Сатпаева Алдияр Разак.

На отборочном этапе команды решают увлекательные задачи по программированию на специальной платформе. Также нужно выполнить Social Media Challenge – вести инстаграм-страницу команды. Жюри оценивают креативность и командную работу ребят.

Другой участник команды Олег Корчагин не первый раз принимает участие в соревнованиях по робототехнике.

– Отбор на FGC проходит не в стандартной форме – онлайн, на платформе FTC SIM. Каждую неделю мы должны выполнять новые задания в разделе "Social Media Challenge", это создание видео, где оценивается наша креативность, - говорит школьник.

Организатором FIRST Global Challenge в Казахстане является фонд USTEM Robotics. Цель организации – поддержка и развитие STEM-образования среди детей и молодежи.

Отметим, что участие в турнире для школы робототехники «Роботек» далось непросто. Более года школа собирала средства для приобретения комплекта металлического робота REV Robotics для участия в турнире.

#IT #школьники #робототехника

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