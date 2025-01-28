Стране нужны качественные инвестиции – глава государства

Правительство,Экономика,Президент
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Дана Аменова
корреспондент

На расширенном заседании правительства глава государства говорил о том, как системно улучшить инвестиционный климат в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что работу правительства в инвестиционном направлении нужно усиливать, иначе нельзя, так как можно безнадежно отстать от современных тенденций в условиях обострившейся конкуренции.

«Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 миллиарда долларов, что на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года. Снижение темпов привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ВКО, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы. Сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами. В условиях дефицита бюджетных средств следует предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов, предлагающих качественные инвестиции», – аргументировал президент.

Также он добавил, что такая политика соответствует его стратегии, направленной на либерализацию экономики.

«Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях – за рубежом, в регионах, в центре. Эта политика касается как иностранных, так и отечественных инвесторов. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологических требований», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет.

#Касым-Жомарт Токаев #Правительство #инвестиции

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