​Страницы прошлого

Книга воспоминаний «Исторические встречи» стала своеобразным подарком к славному 90-летию Бижамал Рамазановой, по биографии которой можно изу­чать историю Казахстана.

Ее судьба тысячами нитей связана с годами становления и развития республики. Она не понаслышке знает, как жилось людям в первые годы советской власти, как преодолевали они трудности и горести в голодные тридцатые и военные сороковые, как поднимали страну после военного лихолетья, осваивали целину… Как креп и мужал ее родной Казахстан.

12 лет Бижамал Рамазанова была секретарем Президиума Верховного Совета Казахской ССР, больше нее в этой должности никто не работал! Возглавляла Казахский комитет солидарности стран Азии и Африки, достойно представляя нашу страну за рубежом. А затем 7 лет руководила Главным архивным управлением при Совете Министров КазССР. Бижамал Рамазанова до сегодняшних дней сохранила жар души, воспитывая молодое поколение, работая в общественных ветеранских организациях республики.

Все свои «жизненные университеты» эта талантливая незау­рядная женщина прошла на «отлично», свидетельство тому – два ордена Трудового Красного Знамени, два – «Знак Почета», орден «Құрмет», многочисленные медали и почетные грамоты.

– Я бесконечно счастлива, что мне, родившейся в начале прошлого века, довелось дожить до века нынешнего, что вместе со всей страной могу радоваться достижениям независимого Казахстана, – говорит автор книги. – Я прожила трудную, но счастливую жизнь. Трудную, потому что страна воевала, потом отстраивалась. Счастливую – потому что счастьем для нас было трудиться на благо народа. Много ездила по миру и могу со всей ответственностью заявить, что такой страны, как Казахстан, и такого народа, как казахстанцы, нет нигде! И я горда, что сейчас Казахстан стал одним из уважаемых государств международного сообщества, – говорит Бижамал Рамазановна.

В предисловии бывший заместитель председателя Совета Министров КазССР Шангерей Жаныбеков пишет: «…прочитав книгу Бижамал Рамазановой, я словно окунулся в свою молодость. Ведь я не только знал, но и работал с каждым героем очерков, со многими был дружен.

…Должен отметить, что работа Бижамал Рамазановны в долж­ности секретаря Президиума Верховного Совета была очень ответственной, связанной в первую очередь с законотворческой деятельностью. Ведь от верного, недвусмысленного толкования законов зависела не только общественная, экономическая и правовая жизнь страны, но и каждого конкретного гражданина в частности».

Как подчеркивалось на презентации издания в Архиве Президента Республики Казахстан, автор книги очень верно составила ее. В первой части она описывает встречи с бывшими руководителями СССР. В частности, с Никитой Хрущевым, Леонидом Брежневым, Константином Черненко, а также Вячеславом Молотовым, Михаилом Георгадзе, Валентиной Терешковой и другими известными ее современниками.

Думаю, читателям, особенно молодым, будет интересно прочитать о визите Хрущева в Алма-Ату в 1961 году в связи с празднованием 40-летия Казахской ССР и вручением республике ордена Ленина и то, как этот приезд был воспринят казахстанцами.

После официальных мероприятий Хрущева повезли на отдых к озеру Иссык. Бижамал Рамазанова вспоминает: «Но наш гость был не в духе. Это было видно сразу. Н. С. Хрущев, одетый в расшитую украинскую рубаху и светлый льняной костюм, шел один, понурив голову, заложив за спину руки, в которых держал свою шляпу.

…Причиной расстройства лидера СССР, видимо, послужил инцидент, когда в кортеж с высшим руководством кидали помидоры и яйца. Несмотря на то что лозунгом того времени было «Догоним и перегоним Америку!», социальное положение народа оставалось неудовлетворительным – практически исчез белый хлеб, а за тем, что продавали, выстраивались длинные очереди, сказывалась нехватка продуктов, одежды, ясли-садиков, жилья. Дошло до того, что СССР начал покупать пшеницу в США и Канаде. Все это вылилось в недовольство высшей властью».

Вторая часть очерков посвящена видным политическим и государственным деятелям Казахстана советского периода и времени независимости, с некоторыми из них Бижамал Рамазановне довелось многие годы трудиться. Здесь читатели встретят имена Байкена Ашимова, Ильяса Омарова, Закаша Камалиденова, Касым-Жомарта Токаева, Куаныша Султанова и многих других.

Президента Казахстана

Нурсултана Назарбаева, с которым судьба ее не раз сводила, Бижамал Рамазанова помнит молодым комсомольским вожаком: «Мне он запомнился как энергичный человек, остроумный, жизнерадостный, любознательный, активный. С ним было очень интересно общаться. Когда Нурсултан Абишевич работал в Темиртау, Талды-Курганский обком комсомола, где я тогда работала, направлял на Карагандинский металлургический комбинат комсомольцев, ведь надо было поднимать промышленность республики.

Позже слушала его выступления на съезде комсомола Казахстана. Он выступал как член ЦК ВЛКСМ. А в начале 80-х годов, когда в Баку проходила очередная сессия Комитета солидарности стран Азии и Африки, мы с ­Нурсултаном Абишевичем были в одной делегации, в то время я была председателем Казахского комитета солидарности стран Азии и Африки. Встречалась с ним и позже, когда он стал секретарем ЦК Компартии Казахстана. К тому времени я возглавляла Главное архивное управление при Совете Министров Казахской ССР, мы издавали перечень всех административных органов, и нам нужна была его помощь. Помню, каждый раз он очень внимательно выслушивал, поддерживал наши начинания.

И все последующие годы мы, казахстанцы, шли рука об руку с нашим Президентом. Как ветераны страны, мы и сейчас поддерживаем его инициативы и благодарны Нурсултану Абишевичу за то, что он во всем поддерживает нас. Я горжусь, что уже в новейшей истории Казахстана была не раз отмечена Президентом: орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегi үшiн» и рядом памятных медалей.

Отмечу, что таких наград были удостоены многие ветераны, в свое время внесшие достойный вклад в дело развития страны. Мы воспринимаем это не только как знак признания нашего скромного труда, но и нашей востребованности в деле воспитания нынешнего и будущего молодого поколения».

Третья часть книги посвящена национальным героям. В первую очередь в ней рассказывается об участниках Великой Отечественной войны: Бауыржане Момыш­улы, Сагадате Нурмагамбетове, Хиуаз Доспановой, Рахимжане Кошкарбаеве, с которыми Бижамал Рамазановна была дружна.

Например, она вспоминает, как усилиями Первого Президента Казахстана Бауыржану Момыш­улы было присвоено звание Героя Советского Союза. Как известно, легендарного панфиловца триж­ды представляли на это звание и дважды на звание генерала, но союзное руководство было против.

В книге Бижамал Рамазановой рассказывается также о встречах с известными писателями, учеными, артистами: Мухтаром Ауэзовым, Сабитом Мукановым, Расулом Гамзатовым, Олжасом Сулейменовым, Бибигуль Тулегеновой…Но, как она сама признается, имена значительного числа ее друзей и знакомых не вошли в эти воспоминания. «Надеюсь, что никто не обидится», – беспокоится она.

– Книга захватывает с первых страниц, причем не только старшее поколение, но и молодежь. Читая воспоминания Бижамал Рамазановой, написанные мастерски и с любовью, будто ощущаешь дыхание истории, которая живо и интересно представлена через судьбы знаковых людей нашей страны, – отмечает заслуженный деятель РК, академик Национальной инженерной академии РК, профессор КазНУ им. аль-Фараби Куралай Аккушкарова. – Выдающийся российский критик Феликс Кузнецов говорил: «Книг много, презентаций много, а литературы – нет». Так вот, «Исторические встречи» – литература настоящая. У этого произведения продуманная структура, сочно выписаны приметы времени и подробности событий. Интересных деталей и емких характеристик столько, что, читая, будто сам общаешься с человеком, о котором повествует автор. И смеешься вместе с ним, и плачешь... К страницам книги хочется возвращаться. В ней и народные традиции, и думы наших аксакалов, и забота о поколениях, идущих на смену старшим…

Конечно, 90 лет – возраст солидный, но это и время мудрости, серьезных раздумий, поэтому хочется надеяться, что книга Бижамал Рамазановой и найдет своих читателей, и получит достойное продолжение.