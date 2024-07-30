Странные пауки, расплодившиеся в садах и скверах, встревожили жителей Талдыкоргана

Общество
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Наталья Денисова
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В Сети люди обсуждают «нашествие» на зеленые заросли пауков, тельца которых похожи… на патиссоны.

фото из открытых источников

«Странный белый с плотным панцирем паук поселился у нас в огороде, и паутину он сплел красивую, большую, как кружево, – пишет один из пользователей соцсетей в местном паблике. – И трогать его не хочется, зря насекомое убивать, и беспокоит вопрос: не опасны ли эти пауки?»

Другая женщина рассказывает в Instagram:

«У нас и у всех соседей в садах странные пауки с беловатыми телами, по форме похожими на патиссоны, свили себе прочные сети в тенистых уголках. И этих пауков довольно много. Не знаю ничего о них, опасны или нет, но на всякий случай внукам запретила к паутине близко подходить».

Как оказалось, эти самые пауки ядовиты, и лучше их не трогать.

– В народе насекомое с фигурным брюшком так и называют – паук-патиссон, а в науке он значится как аргиопа, – рассказывает школьный учитель биологии Иван Тихвин. – Пауков-патиссонов в этом году больше, чем обычно, из-за благоприятных для их размножения погодных условий. Все факторы совпали. Редко, но так бывает, например, с серым кузнечиком – в ряде казахстанских регионов его нынче необычайно много.

Что касается пауков-патиссонов, то они, и так страшные на вид, могут в идеальных условиях вырастать до четырех сантиметров. И это не считая визуально неприятных полосатых лап. Самцы аргиопы, кстати, меньше самок в несколько раз. Только женские особи этого паука бывают действительно большими. После спаривания самка самца съедает.

– Аргиоп лучше не трогать голыми руками, – предупреждает Тихвин. – Специальные ротовые отростки, которыми паук впрыскивает яд, у пауков-патиссонов большие, гипотетически они могут проткнуть кожу человека. Но яд у этого вида пауков слабый и не вызовет для нас серьезных последствий, если только человек не аллергик.

#Талдыкорган #нашествие #пауки #аргиоп

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