Стратегические объекты отдали "частникам" – сенатор о проблемах с обеспечением защиты от ЧС

Сенат, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил депутат, почти половина пожарных подразделений в стране являются негосударственными.

Фото: Kazpravda.kz

Масштабный пожар в области Абай, охвативший более 60 тысяч гектаров земли и унесший жизни людей, вновь обнажил ряд системных проблем в сфере чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил сенатор Сергей Ершов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем депутатском запросе Ершов отметил, что предметный анализ ситуации показал две важные проблемы. Первая - недостаточность сил и средств в борьбе с ЧС. Вторая - отсутствие системного подхода к обеспечению защиты от ЧС.

«В стране имеется 426 подразделений государственной противопожарной службы, дополнительно требуется строительство 121
депо. Согласно представленным нам данным, даже к 2030 году потребность в строительстве пожарных подразделений будет восполнена лишь на 55%. Около 20% от общего числа единиц техники пожаротушения эксплуатируются с 70-90-х годов прошлого столетия и требуют обновления», - заявил сенатор.

Парламентарий отметил, что средства на решение проблем выделяются, но по отчетам видно, что не осваиваются. Отсюда вытекает и вторая проблема.

Он обратил внимание на то, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость рассмотрения
целесообразности приватизации стратегических объектов, вплоть до возвращения их в государственную собственность.

Сенатор напомнил, что в декабре 2018 года была приватизирована единственная в своем роде – Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба. В итоге данного решения государство лишилось специализированной службы, способной обеспечивать оперативную ликвидацию аварий повышенной сложности.

Кроме того, по информации МЧС, на территории Казахстана имеется 331 объект негосударственной противопожарной службы. А это значит, что почти половина пожарных подразделений в стране являются негосударственными.

«Законодательство, регулирующее порядок привлечения негосударственных противопожарных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, как и в случае со спасательной службой, не содержит четко установленных правовых обязательств в части тушения пожара, а также не предусматривает их ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Согласно статье 67 Закона РК «О гражданской защите», НГПС в случае пожаров обязаны лишь «оказывать содействие», вместо непременного исполнения своих прямых функций», - возмутился сенатор.

Предложения сенатора - диверсификация портфеля приватизированных предприятий, а также совершенствование нормативно-
правового регулирования в части ответственности негосударственных организаций в процессе ликвидации ЧС.

#Сенат #ЧС #система #депутат #проблемы #объекты #Ершов #частники

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