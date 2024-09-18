Стрельба в московском офисе Wildberries: двое человек погибло

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Следкома РФ

Скрин с видео Следкома РФ

По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина «Вайлдберриз», расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались. 

Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в здание. Татьяна Бакальчук прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале. Произошедшее она назвала неудачной попыткой рейдерского захвата.

#стрельба #РФ #Wildberries

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