По меньшей мере два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы на территории кампуса Университета штата Флорида в городе Таллахасси, который является столицей штата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

По данным шерифа округа Лион Уолта Макнила, стрельбу устроил 20-летний Финикс Айкнер, студент университета и приемный сын заместительницы шерифа Джессики Айкнер, которая прослужила в полиции 18 лет.

«К сожалению, у него был доступ к оружию [матери], которое было найдено на месте преступления», — сообщил Макнил на пресс-конференции.

На пресс-конференции в четверг Финикса Айкнера называли просто сыном сотрудницы полиции. Однако позже СМИ нашли документы флоридского суда, из которых следует, что Джессика Айкнер не является его родной матерью. Из них же известно, что в детстве молодого человека воспитывали преимущественно отец и мачеха.

По его словам, подозреваемый долгое время был членом Молодежного консультативного совета при офисе шерифа округа Лион.

«Для нас не стало неожиданностью, что у него был доступ к оружию», — добавил шериф.

По данным властей, погибшие не были студентами университета. Другие подробности о них не сообщаются.

Руководство учебного заведения временно приостановило занятия и спортивные мероприятия.

Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и находится в больнице. Информации о его состоянии также нет.

Американские СМИ сообщали со ссылкой на полицию, что он не подчинялся требованиям при задержании, а после отказался общаться с полицейскими.

Во время встречи в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент США Дональд Трамп сказал, что его проинформировали об инциденте.

Отвечая на вопросы журналистов о том, не хочет ли он изменить правила обращения с оружием в стране в свете стрельбы, Трамп сказал: «Я большой сторонник Второй поправки. Я был им с самого начала».

«Стреляет не оружие, а люди», — добавил он, назвав инцидент позором.

Как пишет CNN со ссылкой на некоммерческую организацию Gun Violence Archive, это уже шестой случай массовой стрельбы во Флориде в этом году.