Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта требует от системы образования глубокого пересмотра подходов к обучению и адаптации к современным реалиям
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Анастасия Шварц
Развитие технологий искусственного интеллекта оказало, не побоимся этого слова, парадигмосдвигающее влияние на фактически все сферы жизнедеятельности государств и обществ – от госуправления и экономики до шопинга и романтического общения. Изменения эти глубинные, возможно, пока еще не везде (или не всем) очевидные, и просчитать долгосрочный эффект от них пока не представляется возможным.