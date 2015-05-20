Стремление к лидерству Свежий выпуск 405 Сергей ОСАНОВ

– Исламское финансирование является одним из наиболее динамичных сегментов глобального финансового рынка, и Казахстан стремится стать драйвером этого направления, – сказал К. Масимов, обращаясь с приветственным словом к участникам форума.

Чтобы достичь этой цели, как отметил глава Правительства РК, было проведено несколько реформ по развитию инфраструктуры исламского финансирования, что сделало Казахстан первооткрывателем данной сферы в Центральной Азии. Он также подчеркнул, что Казахстан поддерживает IFSB в его стремлении развивать институт исламского финансирования, работая над дальнейшей интеграцией его принципов в рамках глобальной нормативно-правовой базы.

– У нас нет сомнений в том, что наше сотрудничество будет способствовать продвижению и расширению исламского финансирования, и мы готовы развивать взаимодействие для достижения общих целей, – заключил К. Масимов.

Премьер-Министр пожелал участникам саммита плодотворной работы и конструктивных дискуссий.

Напомним, Совет по исламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board (IFSB) – международной орган, регулирующий и контролирующий организации, обеспечивающие стабильность исламской индустрии финансовых услуг. IFSB включает в себя банковскую и страховую системы, а также рынок капитала. IFSB состоит из 59 регулятивных и надзорных органов и 8 международных межправительственных организаций.



