Стремление к международному признанию своей независимости

В предпоследний день работы ІІ Общенациональный казахско-киргизский курултай (съезд) постановил:

«І. Образовать территориально-национальную автономию облас­тей Букеевской орды, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской, киргизских уездов Ферганской, Самаркандской, Аму-Дарьинского отдела Закаспийской (Прикаспийской) облас­тей, смежных казакских уез­дов Алтайской губернии, представляющих сплошную территорию с господствующим населением, казак-киргизским, единого происхождения, единой культуры, истории и единого языка.

ІІ. Автономии казак-киргизских областей присвоить название «Алаш».

Это постановление имеет для современного Казахстана поистине непреходящее историческое и конституционное значение, так как в его истории впервые было использовано универсальное и естественное, то есть неотчуждаемое право нации на государственное самоопределение. Легитимность его заключается в том, что решение курултая явилось выражением исторической и политической воли казахской нации и принято подлинными представителями народа, выразившими его волю в форме конституционного акта.

Признаки, характерные для состоявшегося государства, в Республике Алаш были представлены в начальной стадии (форме), имеющей потенциал для трансформации в полноценное суверенное государство. Алаш Орда в качестве правительства, то есть высшей исполнительной ветви государственной власти, сумела подняться до уровня самостоятельного политического института на территории России наравне с другими самопровозглашенными всероссийскими (Комуч, Уфимская директория, Временное всероссийское правительство А. Колчака), национально-территориальными (Украины, Азербайджана, Башкирии и др.), областными (Сибири) правительствами, не признававшими над собой верховной власти. Тем самым она являлась носителем суверенитета независимого Казахского государства.

Разгон советской властью Всероссийского учредительного собрания означал, что 6 января 1918 г. Россия лишилась последней легитимной власти. В этих условиях Автономия Алаш трансформировалась в республику, обладающую всей полнотой государственной власти, то есть суверенитетом, не ограниченным внешними наднациональными (федеральными) органами власти. И Алаш Орда во главе с А. Н. Букейханом, уполномоченная курултаем «вести переговоры о блоках (союзах, альянсах) с другими автономными соседями», в 1918–1920 годах осуществляла самостоятельную (суверенную) внешнюю политику. В течение 1918 г., то есть в условиях безвластия в России, Правительство Алаш Орды вело переговоры с советской властью, Сибирским правительством, Комитетом членов учредительного собрания России (Комуч), Уфимской директорией, «Омским правительством» адмирала Колчака и, наконец, снова с советской властью, с которыми пыталось наладить конструктивное сотрудничество суверенного национального государства.

При этом проявлялись как твердая, незыблемая позиция в отстаи­вании национальных интересов Республики Алаш и верность постановлению ІІ Общенационального курултая, так и достаточная политическая гибкость, готовность к компромиссам. Эта позиция Алаш Орды особенно ярко проявилась во внешнеполитических переговорах периода 1918–1920 годов, в том числе и с правительством Японии.

Алаш Орда начала свою работу лишь 11 июня 1918 года, о чем ее председатель А. Букейхан оповестил всех телеграммой. Он также подписал ряд важных законодательных постановлений Правительства. Первое из них – признание недействительными всех декретов советской власти на территории Республики Алаш. В целом постановления Алаш Орды об образовании областных и уездных советов Алаш Орды, государственных налогах, казахском суде и так далее создали основу законодательной базы суверенного национального государства. Постановление о свободе совести, слова, печати, собраний, союзов и неприкосновенности личности свидетельствовало о верности Алаш Орды идеалам демократии, демократическим ценностям и правам человека.

Глава Алаш Орды А. Букейхан также основал первую в истории Казахстана регулярную нацио­нальную армию, образовав 11 июня 1918 г. в составе Алаш Орды Военный совет с возложением на него функции военного министерства. Первым заведующим Военного совета (министром обороны) он назначил кадрового офицера, участника Первой мировой войны, капитана, чуть позже полковника Хамита Тохтамысулы (Тохтамышев). 18 июня 1918 г. А. Н. Букейхан принял парад первого конного полка армии «Алаш», о чем в газетах сообщалось: «18 июня в полдень в (городе) Алаш прибыл вновь сформированный в степи отряд киргизской конницы в 500 человек с офицерами-инструкторами… С киргизами прибыл председатель Совета Алаш Орды А. Н. Букейхан. Отряд обучен военному искусству и вооружен».

Таким образом, 11 (24) июня 1918 года является Днем образования регулярных вооруженных сил (национальной армии) и министерства обороны, а Хамит Тохтамысулы (Тохтамышев) стал первым министром обороны современного Казахстана. Этот день также должен быть вписан в новейшую историю Республики Казахстан.

С приходом к власти советов Совет Алаш Орды перешел в антибольшевистский лагерь, и его союзниками стали Туркестанская, Башкирская Автономия и казачество. Была достигнута договоренность с Уральским, Оренбургским и Сибирским казачеством. На первом этапе казачьи и башкирские офицеры выступили инструкторами создаваемых отрядов конных полков «Алаш». Алаш Орда осознавала, что национальная автономия (государство), правительство и национальная армия являются первым шагом на пути к независимости от распадающейся империи.

Во второй половине 1918 г. фактически во всех областях были сформированы алашские воинские отряды и полки. В Семипалатинске была сформирована Алашская милиция численнос­тью более 200 человек. Западное отделение Алаш Орды договорилось с Уральским войсковым правительством мобилизовать казахских джигитов в качестве милиционеров для обучения их военному делу под непосредственным руководством казачьих офицеров.

Реализация военной программы Правительства Алаш Орды затруднялась нехваткой офицерских кадров. В начале 1918 г. в Уиле была создана первая казахская кавалерийская юнкерская школа. Первый выпуск состоялся 1 октяб­ря 1918 г. Воспитанники школы пополнили командный состав алашских военных подразделений Западного и Тургайского отделений Алаш Орды. В Семипалатинске с середины 1918 г. действовала военная школа по подготовке прапорщиков – «аскери медресе» под командованием капитана Тохтамысулы. Было подготовлено 27 казахов-прапорщиков (вахмистров).

Алаш Орда в связи с недостаточностью средств для содержания собственного войска, вооружения и подготовки кадров была вынуждена обратиться с предложением вначале к Комуч, затем к адмиралу Колчаку о взаимной помощи. Конкретно предлагалось сформировать четыре конных корпуса и одну отдельную дивизию. По расчетам Правительства Алаш Орды, они имели возможность мобилизовать в ряды армии Алаш от 40 до 100 тыс. бойцов.

В своем официальном обращении к правительству Японии от января 1919 года Правительство Алаш Орды просило о предоставлении оружия, амуниции, технических средств и медикаментов для войска в количестве от 40 до 100 000 штыков. Этот факт подтверждается двумя источниками: официальным обращением Алаш Орды к правительству Японии от января 1919 года, обнаруженным в архиве внешнеполитической истории МИД Японии, и показаниями Р. Марсекулы (Марсеков) от 21 апреля 1938 года.

В течение 1918–1920 годов, в ходе совместной борьбы против оккупационной «красной армии» большевиков на своей территории, премьер-министр Республики Алаш А. Н. Букейхан рассчитывал сформировать четыре конных корпуса, одну отдельную дивизию и один конный артиллерийский дивизион. Но к концу 1918 года сложилась крайне сложная ситуация. Правительство Колчака постановило упразднить все национальные автономии, в том числе Республику Алаш и ее Правительство Алаш Орду.

Алаш Орда в январе 1919 года в обход правительства А. Колчака предприняла попытку добиться международного признания независимости. В своем обращении от января 1919 года к японскому правительству она просила признать независимость Республики Алаш, оказать содействие в признании их независимости другими мировыми державами – победителями Первой мировой войны, главы которых собрались на мирную конференцию в Париже, а также установить двусторонние дипломатические, торговые отношения, оказать финансовую, военную и другую помощь.

Р. Марсекулы, по поручению А. Букейхана установивший в январе 1919 года политическую связь с японским правительством, признал, что в официальном письменном обращении к японской миссии во Владивостоке изложил ходатайство о предос­тавлении оружия для войска Алаш. «Я изложил на бумаге свои просьбы, предварительно указав на то, что народ наш около двух веков находится под гнетом России, где отбираются у нас лучшие земли, не разрешается строить мечети и школы, и что царская Россия проводила мысль о крещении казахов насильственным путем и экономически ставила в самые худшие условия, а Колчак является переходной ступенью к царскому режиму. Просьбу свою я высказал в форме ходатайства о доставке нам оружия для войска в количестве от 40 до 100 000 человек. Кроме того, я просил оказать и денежную помощь», – заявил Р. Марсекулы в своих показаниях следователю НКВД от 26 апреля 1938 года.

«Таким образом, – резюмировал свой визит в японскую миссию Р. Марсекулы, – мною, как и Правительством Алаш Орды, была налажена политическая связь с японским правительством».

Кроме того, в своем обращении премьер-министр Республики Алаш информировал японскую сторону о намерении направить на Парижскую мирную международную конференцию своего официального представителя.

Представителем Алаш Орды являлся Мустафа Шокай. Он отправился в Париж весной 1919 года, но был вынужден задержаться в Тифлисе. Парижская мирная конференция не допус­тила на конференцию представителей России, а также национальных государств, в том числе Республики Алаш, возникших на территории бывшей Российской империи после февраля 1917 г. Но А. Букейхан, согласно секретному докладу сотрудников ГПУ в Кир­ОблКК РКП (б) от 22 сентяб­ря 1922 г., «имел своего представителя в Лиге Наций – Мустафу Чокаева (Шокая)». Устав Лиги Наций был утвержден Парижской конференцией в январе 1920 г.

К моменту обращения Р. Марсекулы японское правительство уже заявило о поддержке усилий Колчака по объединению всех антибольшевистских сил и отказало Алаш Орде в оказании военной и иной помощи. В связи с неудачей в Японии и Париже А. Букейхан решил возобновить переговоры с советской властью и направил в Москву А. Байтурсынулы.

По стечению исторических обстоятельств Республика Алаш как суверенное государство просуществовала исторический миг – чуть более двух лет. Но это не принижает ее непреходящую историческую роль и значение для современного Казахстана. В лице Алаш было восстановлено единое казахское национальное государство, и оно начало формироваться в виде автономии. Но затем быстро переросло в суверенное, самостоятельное государство. Автономный статус не мог утвердиться, так как Россия не состоялась в статусе федерации, способной охватить автономные республики. Этот нюанс зачастую ускользает из поля зрения исследователей или сознательно игнорируется.

Советская власть окончательно укрепилась на территории Рес­публики Алаш к весне 1920 года. Все учреждения государственной власти, созданные Республикой Алаш, были ликвидированы: Правительство, его областные комитеты, народная милиция, то есть вооруженные силы, сис­тема налогообложения, все законодательные акты и постановления Алаш Орды отменены. Управлением Казахским краем занимался КирРевКом – орган власти РСФСР. Он же своим постановлением от 5 марта 1920 года дал старт ликвидации Республики Алаш де-юре. Прекращение дея­тельности Респуб­лики Алаш, ее Правительства Алаш Орда де-факто состоялось 26 августа 1920 года. Переход отдельных членов Алаш Орды на сторону большевистской партии не означал трансформации Алаш в Киргизскую (Казакскую) АССР.

Решением высших органов государственной власти РСФСР от 26 августа 1920 года была учреждена Киргизская (Казакская) Автономная Советская Социалистическая Республика, полностью лишенная хотя бы ограниченного суверенитета и созданная на иных идеологичес­ких основаниях и организационно-правовых принципах. Все государственные органы этой республики по ведомственной линии были подчинены вышестоящим федеральным органам. Ни формального, ни реального государственного суверенитета казахский народ не сумел сохранить.

Со дня вхождения Казахской ССР в состав СССР в 1936 году было провозглашено, что она, как и другие субъекты федерации, приобретает суверенитет, ограниченный союзной конституцией. Но эти ограничения были настолько безмерными, что о фактической самостоятельнос­ти не могло быть и речи. Если добавить надгосударственную тоталитарную деятельность коммунистической партии, то следует признать, что ограниченный суверенитет существовал в форме пышного декоративного лозунга, преграждая путь к фактическому суверенитету, который был характерен для Республики Алаш.

Суверенитет современной Рес­публики Казахстан был восстановлен лишь 70 лет спустя со дня его утери – 25 октября 1990 года.