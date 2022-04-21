Проблемная зона
​​​​​​​Строят на землях, проданных вчера
Сулейменов Азамат
корреспондент

Когда чиновникам Мангистау нечем гордиться, они рапортуют о том, что регион входит в тройку лидеров по темпам строительства, умалчивая при этом о качестве и последствиях.

Был бы участок, а здание будет!

Актау живет бурной строительной жизнью – новые объекты растут как грибы после дождя. При этом о точечной городской застройке, которая в последние месяцы явно набирает обороты, говорят не часто и мало, поскольку в официальном поле причина проблемы сформулирована: новые объекты появляются на участках, распроданных предшественниками нынешних чиновников.

– Да, горожане жалуются, что рядом с их домами возводят новые объекты. Они думают, раз стройка началась сегодня, то землю выдали вчера. Но земельные участки в микрорайонах были предоставлены физическим и ­юридическим лицам еще лет десять, а то и 20 назад. В последние же три года для строительства жилых домов и крупных объектов внутри микрорайонов в существующей части города земля не выдавалась, – сообщил заведующий сектором городского отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау Абылай Бекмагамбетов.

Депутат Актауского городского маслихата Кирилл Осин вспоминает, что в 2013–2014 годах в областном центре был введен мораторий на точечную застройку, но с оговоркой: на тех, кто уже получил земельные наделы, это правило не распространяется.

– Когда начинаешь разбираться, почему на каком-то пятачке начинается стройка, выясняется, что землю собственник вполне законно получил 10 лет назад и только сейчас начал осуществлять свой проект. Участки находятся в руках у людей десятилетиями, но поскольку на сегодняшний день идет масштабная работа по их возврату, владельцы зашевелились. Когда нужно приступить к использованию участка по целевому назначению, а сроки для этого истекли, и стройку начать невозможно, то применяются различные манипуляции, в том числе оформляются сделки купли-продажи земли, чтобы аннулировать срок, – рассказал Кирилл Осин.

По информации Абылая Бекмагамбетова, в соответствии с Земельным кодексом РК и Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» земельные участки должны использоваться в соответствии с целевым назначением и градостроительной документацией. Если эта документация позволяет строительство на данном участке, то собственник может обратиться в акимат за изменением целевого назначения, пояснил специалист.

Однако сам факт того, что на свободных участках появляются сооружения, возводимые порой без учета строительных, архитектурных и иных норм, вызывает несогласие общества.

– Есть Генеральный план города, в котором не указано, что на пустых участках старых мик­рорайонов будут появляться какие-то новые объекты. Но они появляются. Это все не положено. Данные участки в микрорайонах были отведены для других целей, – считает член рабочей группы по ценовой политике и тарифам на коммунальные услуги при акимате Мангистауской области, активистка Лариса Перминова.

На последнем издыхании

Проблема точечной застройки Актау заключается, разумеется, не только в нынешней архитектурной, скажем так, «чересполосице», которую вряд ли можно окрестить «обликом города». Ведь когда рядом видишь две постройки, одна из которых облицована плиткой, смахивающей на кафель в общественном туалете, а дизайн другой напоминает восточную чайхану, невольно возникает вопрос: а что, так можно было?..

О том, как в акимате утверждают эскизные проекты, какие рекомендации по их внешнему облику дают застройщикам и почему Актау столь архитектурно неоднороден, решаем поинтересоваться у руководителя ГУ «Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градострои­тельства» Ерлана Саркенова, но тот от комментариев отказался, сославшись на занятость.

Понятно, конечно: проблема постоянно появляющихся новых объектов состоит в том, что городские коммуникации, мягко говоря, отстают в плане развития, поэтому новые строения и «садятся» по соседству со старыми, чтобы иметь возможность для подключения к теплу, воде, электроэнергии.

Лариса Перминова подчеркивает, что нагрузка на старую инфраструктуру и инженерные сети, которые, по ее словам, находятся «на последнем издыхании», идет колоссальная. Коммуникации ГКП «Актауское управление электрических сетей» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» имеют большой износ, а мощности ТОО «МАЭК-Казатомпром» нуждаются в модернизации – на предприятии официально заявляют о том, что их на постоянно растущий город не хватает.

Примечательно, что для получения разрешительных документов застройщики никак не могут пройти мимо коммунальных служб. Тогда любопытно: как разрешение на строительство дает то же ГКП «Каспий жылу, су арнасы», руководство которого регулярно жалуется на износ теплосетей на более чем 80%?

– Если собственник земли хочет построить объект, то до начала строительства обращается в соответствующие органы за разрешениями – в частности, в коммунальные службы для получения технических условий. Затем подает заявление в отдел архитектуры местного исполнительного органа на выдачу архитектурно-планировочного задания и согласовывает эскизный проект.

Получив исходные документы, застройщик разрабатывает проектно-сметную документацию, и проект выносится на экспертизу. Если она дает положительное заключение о соответствии нормам и требованиям, то, уведомив органы государственного архитектурного строительного контроля, застройщик может начать работы. И мы не вправе ему это запретить, – поясняет Абылай Бекмагамбетов.

На вопрос же о возможном обмене участков в старом городе на аналогичные или даже более лучшие земельные участки в новой его части, где местный исполнительный орган обещает в обозримом будущем построить дополнительные энергетические мощности и проложить коммуникации, заведующий сектором городского отдела архитектуры и градостроительства откровенно ответил: никто из бизнесменов, владеющих «пятном» для застройки в обжитых кварталах Актау, на подобное предложение не согласится.

Знать не велено?

Сейчас много говорят о развитии и поддержке бизнеса. Поговаривают, что городской акимат тоже «очень ратует» за поддержку МСБ – вот и появляются новые здания. Но ни те, кто десятилетия назад распродавал городские территории, ни те, кто находится «у руля» сейчас, не подготовили город к такому строительному буму.

– Вся система городского управления развалена. Никто ничего не видит, не контролирует и не прогнозирует. Все эти планы развития городских территорий пишутся для «галочки» и никем не читаются. Складывается впечатление, что все, кто принимает решения, – временщики. И ответственность никто не хочет на себя брать, да и зачем, если в этом нет необходимости? Пришел, поработал непродолжительное время, получил свои «плюшки» и двинулся дальше по карьерной лестнице. Межсекторального взаимодействия исполнительных органов нет, каждый работает сам по себе, поэтому единой целостной картины происходящего тоже нет, – сетует Кирилл Осин.

Недавно жители 4-го микрорайона Актау смогли остановить стройку на площадке прямо над знаменитой Скальной тропой. Дело в том, что из-за затеянного здесь строительства треснул фасад у старого многоэтажного здания, расположенного по соседству, через дорогу. Кроме того, из-за строительно-монтажных работ стала осыпаться пещера на Скальной тропе, являющаяся частью этого архитектурно-ланд­шафтного ансамбля.

А ведь старожилы хорошо помнят, что в эпоху проектирования и строительства города на скалах перед морем вообще запрещалось возводить какие бы то ни было объекты в силу того, что структура пород не могла гарантировать надежность фундамента зданий.

Не так давно во 2-м микрорайо­не Актау, где расположены дома исключительно старого образца, развернулась грандиозная стройка. Ситуация складывается привычно: больше десяти лет территорию занимала автостоянка, а нынешней зимой здесь стартовали земляные работы: выкопан глубокий котлован, по узкой дороге громыхают и пылят грузовики.

Паспорта объекта, указывающего на то, какое здание здесь возводят и кто застройщик, – нет, но догадаться о том, что это будет жилая многоэтажка, можно по уже имеющемуся офису «отдела бронирования».

Гарантий того, что масштабное строительство не станет причиной появления трещин в стенах близлежащих домов, как это произошло в 4-м микрорайоне, конечно же, нет. А учитывая, что в последние годы в Актау наблюдаются проблемы с отоп­лением, неясно и то, как повлия­ет появление нового крупного потребителя тепла на систему подачи теплоносителя в старые дома по соседству.

Активистка Лариса Перминова убеждена: новые сооружения не должны возводиться в ущерб старым, даже если земля под вновь испеченное строительство была продана в частные руки на законных основаниях. Но в реальности получается, что мнение населения вообще мало кому интересно.

К слову, узнать, кто выступает застройщиком объекта во 2-м микрорайоне, каким будет новое здание, нам пока так и не удалось. Пообещав предоставить информацию, акимат дал лишь краткий письменный ответ: «Исходно-разрешительная документация имеется». И это, по мнению чиновников, все, что следует знать общественности о новом объекте точечной застройки.

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