Студенты павлодарских колледжей проходят оплачиваемую практику на предприятиях

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов посетил завод по производству корпусной и металлической мебели. В рамках дуального обучения на предприятии трудятся студенты Павлодарского химико-механического колледжа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Руководитель завода Рафаиль Бразинский сообщил, что предприятие выпускает в год 21 тысячу металлической и 26 тысяч единиц корпусной мебели.

«На заводе – 50 рабочих мест. Средняя заработная плата составляет 150 тысяч тенге. Студенты получают от 80 до 120 тысяч тенге в качестве вспомогательного персонала», – сказал директор ТОО «TROYA».

Между предприятием и колледжем заключен Меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров. В рамках реализации проекта «Жас маман» колледж закупил оборудование по производству изделий из пластика. Совместно с компанией в колледже планируется запуск производства канистр, бутылей из полипропилена, а также мелких комплектующих для мебели.

Это не единственный положительный пример дуального обучения, когда студенты проходят практику и получают оплату за свой труд. Студенты высшего аграрного колледжа «Ертіс», обучающиеся по специальности «Ветеринария» трудоустраиваются в КХ «БиК». Студенты Аксуского колледжа черной металлургии проходят оплачиваемую практику на Аксуском заводе ферросплавов. На предприятиях группы компаний «ERG» лучшие студенты получают именные стипендии, а их педагоги-наставники получают надбавки к зарплате за счет шефства. Размер оплачиваемой практики доходит до 250 тысяч тенге.

По словам руководителя областного управления образования Самал Айтказиной, на базе всех агротехнических колледжей и трех городских колледжей действуют учебно-производственные кабинеты. В настоящее время 27 градообразующих предприятий области шефствуют над колледжами. Около трети студентов, обучающихся по государственному заказу, проходят практику по дуальной форме на 146 предприятиях.

Заместитель Премьер-министра Е. Тугжанов поручил углубить трехстороннее сотрудничество между учебными заведениями, предприятиями и акиматом.

«Необходимо укрепить сотрудничество. Работайте, производите продукцию, мы поддержим», – сказал Тугжанов.

Следует отметить, что в начале года по поручению главы региона Абылкаира Скакова была разработана Программа действий на 2022 год. Программа разработана с учётом мнения жителей области и среди населения получила название «Народная». Одной из 10 целей программы являются создание новых рабочих мест и снижение безработицы. В рамках реализации национальных проектов и частных инициатив планируется создание более 20 тысяч рабочих мест.