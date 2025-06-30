Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С момента старта основного ЕНТ тестирование прошли 326 тыс. раз, сообщает Kazpravda.kz

72% абитуриентов набрали пороговые баллы. Средний балл – 67 баллов, максимальный балл – 140 баллов;

657 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

За нарушение правил были аннулированы результаты 550 человек. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 260 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 289 человек. По результатам проверки видеозаписей тестирования был аннулирован сертификат 1 человека.

18% участников выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика», 16% – «Биология-Химия», 13% – «Творческие экзамены».

Напомним, основное ЕНТ продлится до 7 июля. Для участия в тестировании подали заявления около 216 тысяч абитуриентов. С учетом двух попыток принято около 399 тысяч заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% – на русском, 266 человек – на английском языке.

Также ранее стало известно, что с момента старта основного ЕНТ-2025, 16 мая, тестирование прошли более 52 тыс. раз. 66% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 33% – на русском и 65 человек – на английском языках.