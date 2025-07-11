Об этом сообщил президент страны Бернардо Аревало

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Он отметил, что это стало крупнейшим изъятием контрабанды за 2025 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Мы изъяли 2 581 кг кокаина на сумму более 265 млн квартетов ($35 млн)», — написал Бернардо Аревало в соцсети X.

Он отметил, что это стало крупнейшим изъятием контрабанды за 2025 год.

Ранее, 28 июня, в британском порту изъяли 2,4 т кокаина стоимостью около £100 млн ($137,2 млн). Эта партия является шестой по величине конфискованной контрабандой кокаина в истории Великобритании.