Судья Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки

Верховный суд РК сообщил о задержании судьи Костанайского областного суда, передает Kazpravda.kz.

"17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и Отдела внутренней безопасности Верховного Суда в Костанае был задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки. Деньги предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны", - говорится в сообщении.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.