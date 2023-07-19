Сулейменова посетила розовое озеро в Павлодарской области

Фото пресс-службы МЭПР РК

Представители Министерства экологии и природных ресурсов РК посетили знаменитое розовое озеро Коряковка в Павлодарском районе Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЭПР РК.

Как отметили в Минэкологии, озеро Коряковка расположено во впадине с плоским дном, представляет собой соленую залежь, является бессточным. Основное питание происходит за счет атмосферных осадков. При этом основное влияние на наполнение озера оказывает осеннее увлажнение и количество зимних осадков.

По приезду сотрудники министерства, представители акимата и экологи осмотрели озеро, отметили факт добычи соли, но не в промышленных объемах. В основном добыча производится населением для удовлетворения собственных нужд, примитивными способами (в ванночках).

«Если говорить о факте обмеления озера, можно констатировать, что уменьшение площади озера Коряковка связано с природно-климатическими факторами. Надо отметить, что водохозяйственная обстановка в этом году для наполнения озера неблагоприятная, из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года. Уровень воды в озере упал, ведь озеро не имеет естественной подпитки в виде рек и речушек. Вместе с тем в этом году в регионе маловодный цикл, наблюдается засуха и высокая погодная температура», - отметил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Ермек Умаров.

Также местные жители отметили, что за последние 4 года в связи с погодными условиями озеро в действительности затянулось.

По итогам поездки были даны поручения по очистке территории озера от автомобильных шин, участковым инспекторам - по усилению контроля за въездом на автотраспорте на территорию озера.

Напомним, два дня назад министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова прокомментировала в своем stories в Instagram видео об озере Коряковка в Павлодарской области, опубликованное в аккаунте пользователя соцсети Ольги Шанталь.