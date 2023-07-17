На видео о плачевном состоянии розового озера близ Павлодара отреагировала глава Минэкологии

Скриншот с видео instagram.com/olga_shantal/

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова прокомментировала в своем stories в Instagram видео об озере Коряковка в Павлодарской области, опубликованное в аккаунте пользователя соцсети Ольги Шанталь.

На ролике на контрасте запечатлено некогда полноводное озеро и его обнаженное дно с колеей и грудами соли.

В описании к видео утверждается, что уникальное розовое озеро осушают искусственно, воду выкачивают насосами. Затем со дна водоема собирают соль и вывозят ее КамАЗами, чтобы продать мешок за 2 тысячи тенге.

Как сообщила Сулейменова, «сейчас готовится комиссия в составе экспертов Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР и управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников, которая проведет исследования озера Коряковка, это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане».

Ожидается, что комиссия выедет во вторник, 18 июля, после всех организационных работ.

Результаты ее работы появятся на сайте Минэкологии.