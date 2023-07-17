На видео о плачевном состоянии розового озера близ Павлодара отреагировала глава Минэкологии

Экологи проведут исследования розового озера Коряковка в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz.
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова прокомментировала в своем stories в Instagram видео об озере Коряковка в Павлодарской области, опубликованное в аккаунте пользователя соцсети Ольги Шанталь.
На ролике на контрасте запечатлено некогда полноводное озеро и его обнаженное дно с колеей и грудами соли.
В описании к видео утверждается, что уникальное розовое озеро осушают искусственно, воду выкачивают насосами. Затем со дна водоема собирают соль и вывозят ее КамАЗами, чтобы продать мешок за 2 тысячи тенге.
Как сообщила Сулейменова, «сейчас готовится комиссия в составе экспертов Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР и управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников, которая проведет исследования озера Коряковка, это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане».
Ожидается, что комиссия выедет во вторник, 18 июля, после всех организационных работ.
Результаты ее работы появятся на сайте Минэкологии.