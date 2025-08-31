Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Наука
10

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на naked-science.ru

Фото: © Wikimedia, Australian Zoologist, Dr. Goding

Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Внешне зверь напоминал волка, собаку и крупную кошку одновременно, кроме того, имел полосы на спине, отчего получил прозвище «тигр». У самок тилацина была сумка, которая открывалась между задних лап. Такое строение хорошо защищало детенышей, находящихся внутри. У самцов тоже было некое подобие сумки — кожаный карман в области живота для защиты половых органов.

Когда-то тилацины населяли не только Тасманию, но и всю Австралию, а также Новую Гвинею. Однако на материке они исчезли примерно две тысячи лет назад. Ученые долго винили в этом людей, которые активно охотились на них, и динго — диких собак, составивших хищникам жесткую конкуренцию. Остров Тасмания стал последним пристанищем вида, но и там его ждала печальная участь.

В XIX веке европейские колонисты объявили сумчатых волков врагами фермеров и организовали масштабную кампанию по их уничтожению с выплатой вознаграждения за каждую убитую особь. Последний известный тилацин умер в зоопарке Хобарта в 1936 году, оставив после себя лишь генетический материал и черно-белые кадры. С тех пор этот вид считается вымершим.

#наука #эволюция #Сумчатый волк

Популярное

Все
С праздником – Днём шахтера!
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Около 2 тыс. жителей Жанаозена приняли участие в общегородской экоакции
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызстана
Глава государства поздравил премьера и народ Малайзии с Днем независимости
Электромобили не дотянули и до 1% от всех поставленных на учёт авто в Казахстане
83-летний аксакал спасен в горах в области Жетісу
Новый учебный год: профориентация станет приоритетом со школьной скамьи
Китайские СМИ о встрече Си Цзиньпина и Токаева: доверие, символизм и новые соглашения
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
В погоне за «зайцами»
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
«Врата ада» могут погаснуть
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Ради хайпа
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Известный блогер арестован за скандальные видео в Астане
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Пещеру каменного века изучают в Жамбылской области
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Образование и наука должны стать движущей силой развития Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]