Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на naked-science.ru

Фото: © Wikimedia, Australian Zoologist, Dr. Goding

Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Внешне зверь напоминал волка, собаку и крупную кошку одновременно, кроме того, имел полосы на спине, отчего получил прозвище «тигр». У самок тилацина была сумка, которая открывалась между задних лап. Такое строение хорошо защищало детенышей, находящихся внутри. У самцов тоже было некое подобие сумки — кожаный карман в области живота для защиты половых органов.

Когда-то тилацины населяли не только Тасманию, но и всю Австралию, а также Новую Гвинею. Однако на материке они исчезли примерно две тысячи лет назад. Ученые долго винили в этом людей, которые активно охотились на них, и динго — диких собак, составивших хищникам жесткую конкуренцию. Остров Тасмания стал последним пристанищем вида, но и там его ждала печальная участь.

В XIX веке европейские колонисты объявили сумчатых волков врагами фермеров и организовали масштабную кампанию по их уничтожению с выплатой вознаграждения за каждую убитую особь. Последний известный тилацин умер в зоопарке Хобарта в 1936 году, оставив после себя лишь генетический материал и черно-белые кадры. С тех пор этот вид считается вымершим.