Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 29 марта

Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 29 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Так, от коронавирусной инфекции за сутки скончался 1 человек.

На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 3 673 человека (–2 672+ и 1 001 КВИ-), из них в стационарах находятся 419 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 254 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 27 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 19 пациентов, на аппарате ИВЛ – 8 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

27 марта зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 17 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 607, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 254.