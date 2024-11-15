Казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile

Благодаря новой услуге появилась возможность просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile. Это стало возможным благодаря обновлению сервиса «Цифровые сведения», сообщает Kazpravda.kz

По данным АО «НИТ», теперь пользователи могут просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона. Новые функции делают доступ к данным ещё удобнее и проще.

В обновленной версии приложения стали доступны два новых цифровых сведения:

– Информация о призыве на срочную воинскую службу – данные о призывном статусе гражданина, а также подробности о сроках призыва;

– Сведения об отношении к воинской службе – актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.

Гражданин может отправить свои данные самостоятельно, указав ИИН, БИН компании или номер телефона получателя, зарегистрированный в базе мобильных граждан.

Также данные можно передать непосредственно по прямому запросу работодателя — для этого он отправляет запрос по ИИН или номеру телефона пользователя. Затем пользователь получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить запрос.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что данные можно отправить через мессенджеры или почту по прямой ссылке на приложение eGov Mobile.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Сведения»; просмотреть входящие запросы на предоставление доступа к сведениям в разделе «История»; дать разрешение на передачу сведений или отклонить запрос; при необходимости отозвать ранее предоставленные данные, нажав кнопку «Отозвать».

Кроме того, пользователи могут проверять историю запросов сведений и управлять доступом, отзывая ранее предоставленные данные, если это необходимо.

Новое функциональное обновление реализовано при сотрудничестве Минобороны РК, Комитета государственных услуг Минцифры и АО «НИТ».