​Сверхпрочное производство

Мощный цементный завод был открыт в 2014 году во время телемоста с Президентом респуб­лики и вошел в Государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Предприятие, расположенное в поселке Шетпе, уникально не только для Мангистауской области, но и для всего мира. Здесь цемент производят сухим способом по самым передовым, экологически чистым и энергосберегающим технологиям.

– Мы добавляем сухой мел, который добываем здесь же открытым способом, перемешиваем его с местной глиной, затем соединяем с песком, гипсом и железом. Все это перемалываем в мельнице и получаем муку. Ее обжигаем в печи до 1 450 градусов и на выходе получаем клинкер. Из него изготавливаем высококачественный цемент, который отличается очень высокой проч­ностью, – рассказал генеральный директор завода «Каспий Цемент» Торек Кшиштоф.

Мел добывают на месторождениях, которые находятся в нескольких километрах от завода. Запасов, по подсчетам специалистов, хватит как минимум еще на два века. Производство полностью автоматизировано. Его мощность в зависимости от марки выпускаемого цемента составляет от 800 тыс. до 2 млн тонн в год.

Сейчас на предприятии трудятся более 400 человек. Специалисты прошли обучение в Восточном Казахстане, Украине, России и Польше. Большинство – местные кадры. Некоторые работают вахтовым методом. Для них предусмотрено общежитие.

На предприятии недавно освоен новый способ отгрузки товара. Теперь мешки со стройматериалом с помощью современного конвейера загружаются напрямую в вагоны. Здесь также построена железнодорожная станция, откуда цемент отправляют в другие регионы Казахстана.