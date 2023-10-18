Свобода и ее регуляция

Политика
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Юлия Полонская

Доклады о развитии гражданского общества в Казахстане были широко представлены на Варшавской конференции по человеческому измерению БДИПЧ⁄ОБСЕ.

Крупнейшая в Европе диалоговая площадка, посвященная вопросам прав человека и демократического развития, работает с 1993 года. Причем, по мнению директора ОО «Граж­дане Казахстана» Дмитрия Полтаренко, представлявшего Казахстан на этом экспертном мероприятии в 2023 году, повестка Варшавской конференции не теряет своей актуальности и сегодня, особенно в контексте мировой геополитической ситуации.

– Думаю, любая диалоговая площадка, которая поднимает тему прав человека, полезна и важна. И повестка Варшавской конференции остается актуальной до сих пор. Это всегда очень интересный опыт, обмен мнениями, – считает Дмитрий Полтаренко. – Я рассказал участникам конференции о положении вещей в Казах­стане. В частности о том, что в той сфере, где я работаю – это политика межконфессионального согласия, – у нас вполне соблюден компромисс между защитой прав отдельного человека и общества в целом. Все мы должны понимать: существует четкий баланс соблюдения прав и обязательств, и думаю, мы смогли донести до участников Варшавского диалога мнение гражданского общества Казахстана о том, что наша страна идет по пути демократизации и что наше общество достаточно зрелое.

При этом, конечно, есть определенные рекомендации мирового сообщества, к которым Казахстан готов прислушиваться. Но решение по фундаментально важным вопросам, по мнению эксперта, должно приниматься только внутри страны.

– Я буду откровенен, если скажу: международная оценка развития демократических процессов в Казахстане складывается в том числе на основании докладов некоторых отечественных спикеров, которые не всегда, на мой взгляд, объективно настроены по отношению к своей стране или, точнее сказать, видят все только в черных тонах. Стоит объективно заметить: ни одно государство в мире, выбравшее демократический путь развития, не способно полностью приблизиться к эталону гражданских свобод. Ведь мы должны понимать, что свобода отдельно взятой личности так или иначе ограничивается регуляторными функциями государства.

Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода моего соседа. И именно законы государства и соблюдение морально-этического кодекса общества позволяют каждому из нас соблюсти баланс соседских взаимоотношений. Казахстану, безусловно, предстоит еще очень большая работа в области развития институтов демократии, но еще раз повторюсь, мы вправе сами выбирать, как будет выглядеть казахстанская модель демократии, – поделился мнением Дмитрий Полтаренко.

Как считает эксперт, государственная политика Казахстана всегда была направлена на построение общества, где приоритетным является понимание гражданской идентичности и принадлежности, а не этнической или конфессиональной сущности.

– Для нас этот выбор является единственно верным, ибо казахстанское общество поликонфессиональное и полиэтничное. И только путь диалога культур позволяет Казахстану сохранять свою государственность. Все мы в первую очередь должны осознавать себя гражданами Казахстана, искать то, что нас объединяет. В преддверии Дня Республики хочу отметить: Казахстан состоялся за этот тридцатилетний период как общество и государство в том числе благодаря этим приоритетам, – отметил Дмитрий Полтаренко.

#доклад #Варшавская конференция

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