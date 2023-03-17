Свободу выбора информационных систем пообещали медучреждениям Казахстана

МЦРИАП совместно с Минздравом продолжают работу по созданию государственной платформы eHealth, в рамках которой планируется сформировать единую базу данных о пациентах с необходимыми медицинскими сведениями.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Члены Комиссии по демонополизации экономики обсудили меры антимонопольного реагирования на рынке медицинских информационных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

«Рассмотрены механизмы предоставления поликлиникам и другим медицинским организациям большей свободы в выборе поставщиков информационных систем. Это в том числе подразумевает устранение технических возможностей для доминирования на рынке какой-либо одной компании. На сегодня медучреждения ограничены в выборе, так как частные компании вправе не предоставлять им уже наработанные базы данных, что побуждает больницы заключать договоры с одними и теми же поставщиками», - рассказали в пресс-службе премьера.

Также сообщается, что МЦРИАП совместно с Минздравом продолжают работу по созданию государственной платформы eHealth, в рамках которой планируется сформировать единую базу данных о пациентах с необходимыми медицинскими сведениями.