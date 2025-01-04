Как в области Абай оказывают помощь для маленьких пациентов

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Наряду с этим качественную медицинскую и реабилитационную помощь люди могут получить в больнице скорой медицинской помощи, а юные жители области – в детском реабилитационном центре. О том, что в Семее нужен детский реабилитационный центр, говорили давно. Причем, такой, где своевременную помощь квалифицированных специалистов смогли бы получить, как новорожденные, так и дети с различными патологиями. Так, в 2021 году проведена модернизация помещений перинатального центра Семея под реабилитационный центр «Қамқорлық» для детей. На эти цели Группа KAZ MINERALS выделила 112 млн тенге. Открытие центра состоялось в январе 2022 года. Оборудование привезли из США, Великобритании, Австралии, России и других стран.

Ранее в здании располагался родильный дом. А сейчас здесь могут поправить свое здоровье дети. Центр состоит из двух частей: центр детской реабилитации, где ведется прием детей от трех до 18 лет и центр раннего вмешательства, куда поступают дети от трех месяцев до трех лет. Каждый центр ежемесячно принимает по 50 детей. С момента открытия реабилитацию в центре прошли более трех тысяч детей, из них около 1000 ребятишек получили помощь в круглосуточном стационаре.

Реабилитационную помощь в центре получают дети не только из Семея, но и из близлежащих районов. До открытия центра многие дети получали реабилитационное лечение в Астане. И то, нужно было пройти через большие очереди. Да и принимали там максимум 10 детей в месяц. В самом Семее очень много детей с инвалидностью или с различными пороками развития. Теперь им не нужно ехать в другой город, родителям не нужно брать специальные отпуска или отпрашиваться с работы. Они могут спокойно выделить 1,5-2 часа, приехать, получить полностью лечебные процедуры и ребенок после них может спокойно отправляться домой, в садик или в школу. То же самое и для районов нашей области. Им не нужно ехать куда-то далеко. Родители детей очень довольны, очень рады. В год ребенок может пройти три-четыре курса реабилитации. И уже есть хорошие результаты.

К примеру, в прошлом году 61 ребенок сделал свои первые шаги, это 70%. Еще 60% малышей начали держать голову, ползать. 105 детей сказали свои первые слова после курса реабилитации. Это большая победа как для ребенка, так и для докторов. Здесь есть все — костюмы, тренажеры и приспособления от ведущих производителей для восстановления навыков ходьбы и подвижности позвоночника и суставов при ДЦП и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, также предусмотрены ежедневные индивидуальные занятия ЛФК, физиотерапия, светолечение, водный массаж, занятия с логопедом и дефектологом.

Как отмечают специалисты, комплексная реабилитационная помощь детям особенно необходима на ранних этапах развития — с 3-х месяцев до 3 лет, так как до 3-х лет мозг ребенка пластичен и очень хорошо поддается реабилитационному лечению. Чем раньше его начать, тем меньше степень тяжести инвалидности и выше шансы у ребенка перерасти свой недуг. Впрочем, занимаются здесь не только с детьми, но и с их родителями. Взрослых здесь обучают элементарным повседневным действиям и движениям: как правильно поднимать ребенка, кормить, одевать, подсаживать, так как мелочей в реабилитации не бывает. При этом вся помощь — реабилитационная, педагогическая, социальная, психологическая, детям оказывается бесплатно.