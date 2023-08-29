Связь поколений

Воспитанники детского цент­ра развития «Умка» побывали в офисе ТОО «Қазақ газеттері», где размещены редакции газет «Egemen Qazaqstan» и «Казах­станская правда». Они с интересом послушали о том, как соз­даются газеты, полистали, а кто умеет – почитали журнал «Балдырған», газеты «Ұлан» и «Дружные ребята». Им рассказали, что у этих изданий, выпускающихся не одно десятилетие, богатая и интерес­ная история.

– Сегодня у нас в цент­ре был день газет и журналов. Поскольку дети видят не так много печатных изданий, мы им рассказали об истории издательского дела и попросились на экс­курсию в редакцию газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда», – говорит директор детского центра развития «Умка» Марина Нижник.

Ребятам, чей возраст от 4 до 7 лет, было интересно оказаться не только в редакции, но и в библиотеке и музее газеты «Egemen Qazaqstan». Там они увидели раритетные печатные машинки, которые, по их мнению, похожи на «старинные принтеры».

Многие из ребят, как оказалось, мечтают стать журналистами.

– Я хотел бы написать о том, что было в каменном веке, – серь­езно заявил семилетний Илья Бондарец.

Покидая здание редакции, маленькие читатели бурно обсуждали увиденное, и, вероятно, они надол­го запомнят экскурсию.