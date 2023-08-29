Связь поколений Свежий выпуск 29 августа 2023 г. 6:30 2 Алла Серикбаева, Астана Дошколята посетили ТОО «Қазақ газеттері», которое выпускает более десяти изданий, в том числе детские журналы «Балдырған», газеты «Ұлан» и «Дружные ребята». фото Игоря Бургандинова Воспитанники детского центра развития «Умка» побывали в офисе ТОО «Қазақ газеттері», где размещены редакции газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда». Они с интересом послушали о том, как создаются газеты, полистали, а кто умеет – почитали журнал «Балдырған», газеты «Ұлан» и «Дружные ребята». Им рассказали, что у этих изданий, выпускающихся не одно десятилетие, богатая и интересная история. – Сегодня у нас в центре был день газет и журналов. Поскольку дети видят не так много печатных изданий, мы им рассказали об истории издательского дела и попросились на экскурсию в редакцию газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда», – говорит директор детского центра развития «Умка» Марина Нижник. Ребятам, чей возраст от 4 до 7 лет, было интересно оказаться не только в редакции, но и в библиотеке и музее газеты «Egemen Qazaqstan». Там они увидели раритетные печатные машинки, которые, по их мнению, похожи на «старинные принтеры». Многие из ребят, как оказалось, мечтают стать журналистами. – Я хотел бы написать о том, что было в каменном веке, – серьезно заявил семилетний Илья Бондарец. Покидая здание редакции, маленькие читатели бурно обсуждали увиденное, и, вероятно, они надолго запомнят экскурсию. Пред. След. Пред. След. #дети #Журналист #экскурсия #газеты #профессия #Казправда #журналы #дошколята