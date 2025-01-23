Свыше 1,2 тыс. уязвимых мест выявил Антикор в сфере строительства дорог

Коррупция,Строительство,Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Особенно проблемными являются завышенные сметы, с зафиксированными фактами на 11 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством по противодействию коррупции проведен комплексный анализ в сфере строительства дорог. Его результаты рассмотрели на годовой коллегии Антикора, сообщает Kazpravda.kz

Так, выявлено свыше 1,2 тыс. коррупционных рисков, которые установлены на всех процессах от планирования до освоения средств и приемки работ. Сейчас проекты проверяются вручную, что создает условия для явного завышения смет – установлен 591 факт на 11 млрд тенге. Это позволяет нечистоплотным экспертам за вознаграждения давать заключения без замечаний.

Как отметили в агентстве, требует пересмотра назначение экспертизы проектов с акцентом на исключение нерациональных расходов. Экспертиза должна проверять, насколько обоснованы и необходимы заявленные расходы. Мировые стандарты (Сингапур, Гонконг, США, страны ЕС) предусматривают проведение экспертизы эффективности сметы. Отечественная практика ограничена лишь проведением экспертизы соответствия, не изучающей обоснованность затрат.

Всего Министерству транспорта внесено порядка 100 рекомендаций, направленных на автоматизацию процессов составления и экспертизы ПСД, усиление полномочий Наццентра качества дорожных активов, ужесточение ответственности технадзора, создание цифровой карты автодорог и др.

Также Агентством предложено использовать потенциал КаздорНИИ для научного сопровождения крупных объектов и использования новых технологий. Одновременно совместно с независимыми экспертами и волонтерами продолжается мониторинг строительства и ремонта дорог в регионах.

В 2024 году из 258 сопровождаемых участков приняты в эксплуатацию 119 протяженностью 1,8 тыс. км, устранено 95% выявленных дефектов. По поручению президента страны в целях исключения коррупции в сфере дорожного строительства начато применение механизма «окрашивания денег». Принято решение масштабировать проект на всю дорожную отрасль, которая является одной из проблемных. Будет оцифрован весь цикл планирования и движения бюджетных средств.

В целом проект по «окрашиванию денег» реализуется при активном содействии Нацбанка и Минфина на платформе «Цифровой тенге». В рамках пилота предусматривается «маркировка» каждого тенге, что позволяет отслеживать движение средств вплоть до конечных поставщиков. Охвачены отдельные регионы и объекты по вопросам строительства автомобильных и железных дорог, а также приобретения сельхоз техники и животных. Механизм уже заработал и первые цифровые тенге направлены поставщикам и подрядчикам.  

Так, 164 млрд «окрашенных» тенге перечислены в рамках строительства железной дороги «Достык - Мойынты» в Карагандинской области, 100 млн цифровых тенге – на ремонт автодороги «Мукур - Кульсары» в Атырауской области.

Глава Антикора отметил, что это очень важный проект, его повсеместное внедрение станет серьезным барьером для хищений.

Также ожидается, что готовность подрядчиков работать «в открытую» с маркированными деньгами будет способствовать развитию честного бизнеса по принципу «Open Book».

#строительство #коррупция #дороги

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