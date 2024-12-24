Свыше 100 тысяч девочек вакцинированы против ВПЧ в Казахстане

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В октябре стартовала масштабная кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня в Казахстане вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) привито более 104 тысяч девочек в возрасте 11-13 лет.

Среди регионов по вакцинации против ВПЧ лидирует Туркестанская область, где привито более 18,1 тысяч девочек. В Алматинской области вакцинировано свыше 10,8 тысяч, в Жамбылской области - свыше 8,8 тысяч, в Шымкенте провакцинировано свыше 8,4 тысяч школьниц, в Карагандинской области - свыше 7 тысяч, в Кызылординской области - свыше 5,3 тысяч, в Астане получили прививку более 5,6 тысяч девочек.

Среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

В Казахстане прививки проводятся в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.

По вопросам иммунизации населения работает колл-центр 7701, где можно получить ответы на вопросы по плановым прививкам, включая вакцинацию против ВПЧ.

ВПЧ – это один из самых распространенных вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. 

#здравоохранение #вакцина #ВПЧ

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