Свыше 11 млрд тенге пайщиков присвоил житель Астаны

В городе Астане осудили мужчину за крупное мошенничество с деньгами пайщиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

А. с группой подельников в 2013-2016 годы обманом завладел более чем 11 млрд тенге 895 пайщиков.

Мужчина вину не признал, однако, она была доказана, и суд 9 ноября вынес обвинительный приговор по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Мошенничество».

С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств мошенник осужден на 6 лет лишения свободы, с лишением права на 5 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-распорядительных функций в строительстве.

Конфискация имущества не применялась, поскольку у осужденного нет имущества, добытого преступным путем.

Приговор суда не вступил в законную силу.